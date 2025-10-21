1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

▲鄭元暢2012年入伍服役。（圖／翻攝自鄭元暢IG）



記者施怡妏／綜合報導

閃兵案繼2月、5月展開搜索後，檢警21日再發動第三波搜索，這波拘提10人中有5位是知名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、坤達、「棒棒堂」小杰均被拘提到案，掀起一波討論潮，就有網友提到，鄭元暢當年正紅時低調入伍，戴眼鏡執行勤務的照片被網友翻出，許多人大喊「超帥氣！」

一名網友在PTT表特版發文，標題寫道「鄭元暢，海巡帥」，貼出鄭元暢當年服役的3張照片，「反而退伍後的鄭元暢，戲路更廣，今年還是金鐘60的評審之一。」

照片曝光，大批網友大喊帥氣，「當年的基隆二總隊是少數海巡署較操的單位」、「另外一位海巡退伍的是5566的許孟哲，不過他是在淡水兩兩大隊當駕駛兵」、「好好當兵就是讚」、「當完兵演技確實有比較好」、「鄭元暢這造型勝過所有他所有作品裡的造型」、「以為是什麼劇照，有夠帥欸」。

還有人透露，「他是海巡的，跟一般兵種不一樣，隸屬於行政院。但同樣的是一樣要站哨、一樣要抽籤（機會低）。」

據悉，鄭元暢2005年以《薔薇之戀》爆紅後，連續擔任14部戲劇男主角，人氣高昂的同時，也因學業延畢一度被外界質疑逃避兵役，面對壓力，他沒有逃避，反而在2012年8月8日主動低調入伍，前往宜蘭金六結接受新訓，隨後被分發至台北海巡署服役。

服役期間，鄭元暢不只完成例行勤務，更曾實際參與八斗子漁港查緝走私任務，穿上防彈背心執勤的畫面一度曝光。他當時面對媒體只低調回應：「正在執行勤務，不方便回答。」展現軍人紀律。

▼鄭元暢。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

