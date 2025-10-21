　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

▲▼ 。（圖／翻攝自鄭元暢IG）

▲鄭元暢2012年入伍服役。（圖／翻攝自鄭元暢IG）

記者施怡妏／綜合報導

閃兵案繼2月、5月展開搜索後，檢警21日再發動第三波搜索，這波拘提10人中有5位是知名藝人，包括修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、坤達、「棒棒堂」小杰均被拘提到案，掀起一波討論潮，就有網友提到，鄭元暢當年正紅時低調入伍，戴眼鏡執行勤務的照片被網友翻出，許多人大喊「超帥氣！」

一名網友在PTT表特版發文，標題寫道「鄭元暢，海巡帥」，貼出鄭元暢當年服役的3張照片，「反而退伍後的鄭元暢，戲路更廣，今年還是金鐘60的評審之一。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光，大批網友大喊帥氣，「當年的基隆二總隊是少數海巡署較操的單位」、「另外一位海巡退伍的是5566的許孟哲，不過他是在淡水兩兩大隊當駕駛兵」、「好好當兵就是讚」、「當完兵演技確實有比較好」、「鄭元暢這造型勝過所有他所有作品裡的造型」、「以為是什麼劇照，有夠帥欸」。

還有人透露，「他是海巡的，跟一般兵種不一樣，隸屬於行政院。但同樣的是一樣要站哨、一樣要抽籤（機會低）。」

據悉，鄭元暢2005年以《薔薇之戀》爆紅後，連續擔任14部戲劇男主角，人氣高昂的同時，也因學業延畢一度被外界質疑逃避兵役，面對壓力，他沒有逃避，反而在2012年8月8日主動低調入伍，前往宜蘭金六結接受新訓，隨後被分發至台北海巡署服役。

服役期間，鄭元暢不只完成例行勤務，更曾實際參與八斗子漁港查緝走私任務，穿上防彈背心執勤的畫面一度曝光。他當時面對媒體只低調回應：「正在執行勤務，不方便回答。」展現軍人紀律。

▼鄭元暢。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼鄭元暢。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫　捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

風神將轉向！　今明「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」

更多熱門

相關新聞

棒棒堂小杰昔堅持「醫院做檢查免役」揶揄威廉

棒棒堂小杰昔堅持「醫院做檢查免役」揶揄威廉

藝人「閃兵案」持續擴大偵辦中，21日檢警拘提修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等人。隊友威廉才因閃兵被逮，小杰5月受訪時曾說明沒當兵的原因，是因為有家族遺傳病史，如今證實花了30萬做假病歷，過去片段遭挖，打臉當初的自己，引發各界議論。小杰經紀公司也做出回應，「配合司法單位調查，正在了解中，謝謝。」

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

鄭元暢爆紅狂演14次男主角「仍喊卡入伍」

鄭元暢爆紅狂演14次男主角「仍喊卡入伍」

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

坤達涉閃兵不在台灣！　吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲

宜蘭豪雨鴨霸堵路　網友路過傻眼

宜蘭豪雨鴨霸堵路　網友路過傻眼

關鍵字：

鄭元暢海巡當兵照片網友

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面