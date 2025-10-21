　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

▲▼鄭家純 。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

▲鄭家純曝光老公長相。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

鄭家純日前舉辦婚禮後，曝光老公Akira長相，她說，當她亮出老公的照片後，「我得面對 Akira 真的有點像蔣萬安這件事」。不過，陳沂對此就直呼，鄭家純的老公其實長得像九孔，不像蔣萬安！而律師林智群則直言，陳沂跟鄭家純不合是一回事，幹嘛酸人家老公的長相？

鄭家純結婚近3年後，18日於日本輕井澤-森之美教堂舉辦婚禮，也曝光老公Akira長相。鄭家純說，當她亮出老公的照片後，「我得面對 Akira 真的有點像蔣萬安這件事」，當時她就是被愛情蒙蔽了雙眼，才不覺得自己是跟「日本蔣萬安」在一起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭家純 。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

對此，陳沂就在臉書上發文表示，鄭家純的日本老公長得是像九孔，不像蔣萬安，請不必憂心。她還說，如果鄭家純真的不想要公開老公的長相，婚禮時就會請賓客保密了，不會等賓客都PO出來了，才說本來不想公布。

律師林智群就在粉專貼出陳沂的文章截圖並問道，九孔哪得罪陳沂了？為何要拿九孔酸人？陳沂和鄭家純不合是一回事，酸人家老公長相幹嘛？以後陳沂就不要拍到跟哪個男生在一起，不然別人以後評論那個男生，也是剛好而已。他最後也說，陳沂整天攻擊別人外貌，自己都幾歲了，嘴巴還是乾淨一點比較好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳柏霖認了閃兵！花10萬元「造假高血壓病歷」
陸軍斗煥坪旅長帶小三入營　記過2次嚴懲拔官
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

4生肖遇月亮金星合相「魅力滿出來」　主動出擊脫單！

6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

4生肖遇月亮金星合相「魅力滿出來」　主動出擊脫單！

6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

快訊／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元「造假高血壓病歷」

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

「格雷女」達珂塔成Valentino代言人！陪摯友創意總監跳槽　首波美照超仙

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

風神將轉向！　今明「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

更多熱門

相關新聞

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，雙北、基隆、宜蘭等地區下起豪大雨，累積雨量驚人。北北基桃於20日晚間8時宣布，許多網友得知正常上班上課後，紛紛到台北市長蔣萬安的臉書下方留言，「咕嚕咕嚕咕嚕」。

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

輝達北士科期限將至　藍議員：新壽將兩頭空

輝達北士科期限將至　藍議員：新壽將兩頭空

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

快訊／李四川：還有PlanC跟PlanD給輝達選擇

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

快訊／新壽想直接與輝達談　李四川：不可能

關鍵字：

鄭家純陳沂林智群蔣萬安九孔

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面