一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

▲鄭家純曝光老公長相。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

鄭家純日前舉辦婚禮後，曝光老公Akira長相，她說，當她亮出老公的照片後，「我得面對 Akira 真的有點像蔣萬安這件事」。不過，陳沂對此就直呼，鄭家純的老公其實長得像九孔，不像蔣萬安！而律師林智群則直言，陳沂跟鄭家純不合是一回事，幹嘛酸人家老公的長相？

鄭家純結婚近3年後，18日於日本輕井澤-森之美教堂舉辦婚禮，也曝光老公Akira長相。鄭家純說，當她亮出老公的照片後，「我得面對 Akira 真的有點像蔣萬安這件事」，當時她就是被愛情蒙蔽了雙眼，才不覺得自己是跟「日本蔣萬安」在一起。

對此，陳沂就在臉書上發文表示，鄭家純的日本老公長得是像九孔，不像蔣萬安，請不必憂心。她還說，如果鄭家純真的不想要公開老公的長相，婚禮時就會請賓客保密了，不會等賓客都PO出來了，才說本來不想公布。

律師林智群就在粉專貼出陳沂的文章截圖並問道，九孔哪得罪陳沂了？為何要拿九孔酸人？陳沂和鄭家純不合是一回事，酸人家老公長相幹嘛？以後陳沂就不要拍到跟哪個男生在一起，不然別人以後評論那個男生，也是剛好而已。他最後也說，陳沂整天攻擊別人外貌，自己都幾歲了，嘴巴還是乾淨一點比較好。