　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

▲▼普拿疼是常見止痛藥物。（圖／記者李依琳攝）

▲有網友抱怨鄉下藥局買普拿疼比較貴，結果釣出藥師現身說法。（圖／記者李依琳攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名網友近日發文抱怨，去鄉下小藥局買了2盒伏冒加強錠，每盒170元8顆，但買完後愈想愈不對勁，於是打開手機一查，才發現某大型連鎖藥局24顆330元。對此，有藥師回應，偏遠地區運費較高，即便賣170元，利潤也只有10元，還可能因過期報廢而虧錢，「賺10元還要被靠杯，人生好難」

原PO在Threads上發文抱怨，「真的不要在鄉下小藥局買成藥，剛剛去買了2盒伏冒加強錠，一盒170元8顆，回家路上想想怪怪的，打開手機看發票紀錄，大Ｏ藥局1盒330元24顆，我快昏倒了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友看完不以為然，紛紛留言回應：「鄉下有藥局要感恩了」、「拿大盒的比小包裝價格，服了你的奇葩腦袋」、「小叫貨量成本壓不下來正常」、「你買8顆的兩盒，跟24顆的一盒要怎麼比？買多便宜不是合理嗎？」

對此，一名在鄉下藥局的藥師解答，偏遠地區光是運費就比市區更高了，而且賣170利潤只有10元，160元是中盤商進貨價，還要確定不會放到過期報廢，以免虧錢，「你以為普拿疼伏冒錠賣170我們能抽多少？」

為此，該名藥師不禁在臉書感嘆「賺10元還要被靠杯，人生好難」，網友們也紛紛留言：「太多台灣人被健保養壞胃口，都不知道國外藥有多貴」、「怎麼不說2000cc的可樂只要55元，330cc的可樂20元，20x6=120，賺暴利」、「中間商越多，利潤就被抽的越多，不是所有人都有辦法直接跟原工廠叫貨。但大部分消費者都不太懂這種道理，甚至覺得商品沒有任何成本」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝
一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」
夫妻結婚6年驚覺是「表兄妹」　一查戶籍傻眼了
日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖
月底川習會登場　川普稱將討論「台灣議題」：中國不想動武
快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆
開賓士「撞飛老夫妻」釀1死！駕駛身分超大咖　過失致死送辦
風神將轉向！　今明「大量降雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

風神將轉向！　今明「大量降雨」

鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

北部人做好準備！3天「一片紫紅」飆超大豪雨　從此變天

雨彈狂炸北台灣　6縣市有異動「今日停班停課」一次看

營養師曝小吃店血糖殺手　點名「2類食物」更是雙重碳水炸彈

北市4區預防性撤離！南港舊莊達「紅色警戒」　茶農緊急下山避難

「TOYOTA全新休旅」預計80萬有找全球首發！2.7升動力鎖定越野入門玩家

快訊／王大陸閃兵案「第3波搜索」！修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

撿到大谷翔平「第三轟」的球迷想賣掉 美媒估價上看破億！

一夜入秋！　今晨19.8℃「有感降溫」

降低對中國稀土依賴　美國、澳洲簽署「關鍵礦產協議」

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

主動式ETF黑馬！00981A強勢空降定期定額榜單　單季績效飆逾2成居冠

10月21日星座運勢／水瓶財運蒸蒸日上　牡羊事業動力全開

李伊庚遭爆色聊女粉！公司強硬回應　「之前就造謠勒索過」

佐佐木朗希出場樂成季後賽最洗腦神曲！羅哈斯選的：太適合他了

五月天阿信乖乖立正站好　被吐槽：生活化一點好不好！

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

北市上班上課　網灌蔣萬安臉書：明天要…咕嚕咕嚕

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」

更多熱門

相關新聞

47項藥品擬退出台灣　食藥署修法擴大缺藥通報

47項藥品擬退出台灣　食藥署修法擴大缺藥通報

近年不少原廠藥相繼退出台灣，有藥師指出，過去10年來，才13款原廠藥退出台灣市場，但是今年就至少有7種，認為健保署和食藥署應主動了解退出原因。對此，食藥署署長姜至剛指出，截至今年9月底，已有47項藥品預計退出台灣市場，但都有替代藥品可使用，不影響民眾用藥。

嘉藥藥師國考再奪冠！榜眼柯榆柔脫穎而出通過率穩居全國之首

嘉藥藥師國考再奪冠！榜眼柯榆柔脫穎而出通過率穩居全國之首

偷賣史蒂諾斯處方箋　老醫涉販毒起訴

偷賣史蒂諾斯處方箋　老醫涉販毒起訴

狼醫猥褻女藥師　二審逆轉判5月

狼醫猥褻女藥師　二審逆轉判5月

「健保卡突飛來」險砸臉！病人反應神扯　藥師爆心寒

「健保卡突飛來」險砸臉！病人反應神扯　藥師爆心寒

關鍵字：

藥局普拿疼藥師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

大稻埕撞飛老夫妻釀1死！駕駛身分超大咖

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面