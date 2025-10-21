鄉下藥局買普拿疼比較貴？　藥師嘆「只賺10元」還被靠北

▲有網友抱怨鄉下藥局買普拿疼比較貴，結果釣出藥師現身說法。（圖／記者李依琳攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名網友近日發文抱怨，去鄉下小藥局買了2盒伏冒加強錠，每盒170元8顆，但買完後愈想愈不對勁，於是打開手機一查，才發現某大型連鎖藥局24顆330元。對此，有藥師回應，偏遠地區運費較高，即便賣170元，利潤也只有10元，還可能因過期報廢而虧錢，「賺10元還要被靠杯，人生好難」

原PO在Threads上發文抱怨，「真的不要在鄉下小藥局買成藥，剛剛去買了2盒伏冒加強錠，一盒170元8顆，回家路上想想怪怪的，打開手機看發票紀錄，大Ｏ藥局1盒330元24顆，我快昏倒了。」

許多網友看完不以為然，紛紛留言回應：「鄉下有藥局要感恩了」、「拿大盒的比小包裝價格，服了你的奇葩腦袋」、「小叫貨量成本壓不下來正常」、「你買8顆的兩盒，跟24顆的一盒要怎麼比？買多便宜不是合理嗎？」

對此，一名在鄉下藥局的藥師解答，偏遠地區光是運費就比市區更高了，而且賣170利潤只有10元，160元是中盤商進貨價，還要確定不會放到過期報廢，以免虧錢，「你以為普拿疼伏冒錠賣170我們能抽多少？」

為此，該名藥師不禁在臉書感嘆「賺10元還要被靠杯，人生好難」，網友們也紛紛留言：「太多台灣人被健保養壞胃口，都不知道國外藥有多貴」、「怎麼不說2000cc的可樂只要55元，330cc的可樂20元，20x6=120，賺暴利」、「中間商越多，利潤就被抽的越多，不是所有人都有辦法直接跟原工廠叫貨。但大部分消費者都不太懂這種道理，甚至覺得商品沒有任何成本」。