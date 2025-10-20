北部雨彈狂炸！雙北雨量「衝破400毫米」　共伴效應濕到後天

▲受東北季風與第24號颱風「風神」外圍環流雙重影響，北台灣成為強降雨熱區。（圖／中央氣象署）

記者閔文昱／台北報導

受東北季風與颱風「風神」外圍環流雙重夾擊，北台灣雨勢猛烈。中央氣象署預報員李孟軒指出，台北市、新北市24小時累積雨量已超過400毫米，達到大豪雨等級，氣象署已進入「劇烈豪雨加強作業」階段。雷達回波顯示，北部與東北部仍有劇烈降雨，傍晚後雨勢將逐步移向宜蘭、北花蓮一帶，預估未來24小時新竹以北與宜蘭都有豪雨等級（200毫米以上）雨勢，其中新北、宜蘭與台北山區恐出現超過350毫米的大豪雨，類似天氣將持續到後天白天。

李孟軒表示，今（20）日桃園以北及宜蘭雨勢明顯，清晨新店、文山區時雨量達70毫米以上，24小時累積雨量在南港、石碇、五股、新店皆超過350毫米。北部及東半部整日濕涼，溫度介於21至25度。預估明（21）日東北季風與颱風外圍環流共伴效應仍強，新竹以北與宜蘭整天有陣雨，局部地區可能出現豪雨或豪雨以上降雨，短時強降雨恐伴隨雷擊、強陣風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李孟軒提醒，山區須嚴防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水，外出民眾務必留意路況、攜帶雨具。中南部則以多雲偶陣雨為主，花蓮、苗栗也有局部大雨機率；溫度部分，中南部白天舒適但早晚偏涼，介於25至31度。

此外，海面風浪相當劇烈。李孟軒指出，東北風偏強，桃園至嘉義及外島局部地區恐出現9級以上平均風、11級陣風，浪高上看6公尺，建議海邊活動或航行暫時避免。預報顯示，本波降雨將持續至周三（22日），北部與宜蘭仍是主雨區；周五（24日）後雨勢稍歇，但周日（26日）東北季風再度增強，北部與東北部恐再現新一波降雨。