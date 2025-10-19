　
政治

韓網盛讚！BP粉色旋風席捲港都　綠酸台中：整座城市只剩1主角

▲▼民進黨表示，選對的人，光榮照亮整個高雄；選錯的人，市長充滿整個台中。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲民進黨表示，選對的人，光榮照亮整個高雄；選錯的人，市長充滿整個台中。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK周末2天18、19日在高雄世運開唱，整座港都染上粉色迎接4位天后，除了海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾應援外，在世運主場館、中央公園、駁二藝術特區等三大地點，更設置5座「BLIИK主題號誌燈」，讓整座城市閃耀BLACKPINK的粉紅魅力。對此，民進黨今（19日）以台中市充滿台中市長盧秀燕人像的行銷模式對比，「選對的人，光榮照亮整個高雄；選錯的人，市長充滿整個台中」。

民進黨今在臉書表示，高雄市結合BLACKPINK演唱會，在各大地標點亮粉紅燈海，市長陳其邁更透過 AI 換上粉色頭髮，整座城市都吹起一股「粉紅旋風」。

民進黨指出，「粉紅高雄」不僅在社群上引發關注與討論，更登上韓國媒體，韓國網友盛讚，「國家宣傳與K-POP的結合，完美的協同效應！」加上延伸的消費效應，這是又一次成功的演唱會經濟與城市行銷。

民進黨說，然而，就在高雄成為焦點時，許多人想起另一座城市台中市，那是一座充滿了市長盧秀燕人像、不斷行銷市長個人的城市。在台中，盧秀燕「無所不在」，電子看板有她、活動廣告有她、計程車門有她、捷運車廂也有她。整個城市，似乎只剩一個主角盧秀燕。

民進黨認為，高雄為了行銷城市，點亮粉紅的光；台中為了行銷市長，貼滿市長的臉。台灣應該要更好，成功的城市行銷應該要能複製在更多縣市。

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲高雄行人號誌燈出現驚喜彩蛋。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▼BLACKPINK週末高雄開唱，6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

 
10/18 全台詐欺最新數據

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

