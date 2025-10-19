台灣奪聖誕麵包世界盃總冠軍　同時包辦經典、巧克力2項目第1名

▲台灣隊奪得世界盃潘娜多妮大賽總冠軍。（圖／取自Taiwan in Milan 駐米蘭辦事處臉書）

記者黃士原／台北報導

台灣麵包再次揚威世界！世界盃潘娜多妮大賽（Panettone World Championship，或稱為世界盃聖誕麵包大賽）結果出爐，台灣代表隊不但在傳統經典項目、巧克力項目獲得第1名，同時還獲得團體賽總冠軍，成為本屆賽事的最大贏家。

今年世界盃潘娜多妮大賽原本有12個國家參加，但最終出賽的國家僅有9國，台灣代表隊由某某法式甜點主廚賴怡君、feelings18巧克力工房麵包主廚蔡約群、布雷夫手作烘焙楊世均組成，2023台灣代表隊成員Giovanna陳詩絜則擔任教練職。

在阿根廷、西班牙與日本強敵環伺之下，台灣代表隊不但在傳統經典項目、巧克力項目奪得第1名，潘娜多妮佐冰淇淋項目拿到第3名，同時還拿下團體賽總冠軍，成為本屆賽事的最大贏家。

資深作家黃翎翔在臉書提到，世界盃潘娜多妮大賽自2019年開始舉辦競賽，2023年轉型為世界賽，今年比賽項目除了傳統原味、巧克力項目之外，還必須準備包含搭配冰淇淋（gelato）的創意潘娜多妮、單人份圓形烘焙製品、用自家培養天然酵母種麵團雕刻發酵的酵母花，以及自由裝飾創作，讓競賽戰場跨足甜點領域。