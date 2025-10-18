摩鐵討論幫請律師…他3hrs%%獄友妻3次　挨告性侵獲無罪

▲林姓男子受託聯絡獄友妻子，竟將她帶到摩鐵發生性關係3次。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中林姓男子出看守所時，受舍友囑託，聯絡舍友妻子要她寄送日用品。林男卻將舍友妻子帶到摩鐵，3小時內在淋浴間、浴缸、床上發生關係3次，事後被舍友妻提告性侵。台中地院審理，法官認為無證據顯示林男使用強暴、脅迫等手段，判林男無罪。檢方再上訴被駁回，可上訴。

判決指出，林男原被羈押在某看守所，2023年9月7日停止羈押釋放時，同舍房室友拜託林男聯絡妻子小美(化名)，轉達她照顧好兒女、寄送日用品到看守所等事宜。林男因而拿到小美的電話，在同月11日連絡小美，要她盡速趕來台中見面，以商量幫丈夫請律師、解除收押禁見等事情。

小美信以為真，接到電話當天便搭高鐵北上到台中，兩人於下午3點半一起搭計程車抵達摩鐵，小美以為要先在摩鐵商量事情，沒想到進房後，林男就約她一起泡澡，小美雖多次說不要，仍被摟肩推向浴室，林男表示「如果不自己脫衣服我就要幫妳脫」，小美不敢忤逆林男，就自行脫掉衣服，兩人在淋浴間沖澡並發生性行為，隨即一起泡澡，在浴缸發生第2次性行為，接著林男又把小美抱床上，再度發生性行為。

完事後，林男表示時間差不多了，等聯絡好律師會傳真給小美，傍晚6時26分兩人一起搭計程車離開摩鐵，小美回家後，隔日中午接到丈夫打來的電話，告訴丈夫自己遭林男性侵，在丈夫要求下報警處理，林男因涉妨害性自主罪被起訴。

台中地院審理，法官指出，摩鐵投宿和來回計程車錢都由小美支付，出摩鐵時林男中途下車，小美再借給林男1到200元，兩人互動自然、友善，並未出現排斥林男的舉動，和一般遭強制性交的被害人與加害者的互動情境有別。

法官認為，小美證稱在3次性交前有拒絕林男，而後被林男話術牽著走，所以害怕不敢抗拒，但並沒有提到林男對她施加任何暴力、威脅，或以手、腳推開林男進行反抗，可見小美可能委屈配合林男，兩人性行為雖與一般男女在兩情相悅情境下的男歡女愛有別，但林男是否以強暴、脅迫或其他違反小美的意願的方式對她性交，則證據不足，判林男無罪。

檢方上訴，表示小美和林男當天僅第1次見面，小美在第1次、第3次發生性行為前皆表示拒絕，因林男一再表示要幫忙商請律師、說自己在獄中很有關係等語，對小美施行詐術，造成小美不敢反抗，已壓抑小美的性自主權，而小美案發後出現焦慮等精神狀況，也能做為遭性侵的補強證據。

不過二審法官仍認為，小美案發後的情緒，究竟是因遭林男強制性交而感到痛苦，或對與林男上摩鐵性交之事懊悔不已，都有可能，難因小美事後情緒反應，判定林男對她強制性交，駁回上訴。全案還可上訴。