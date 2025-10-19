買BLACKPINK被騙票！30女移工到場進不去氣炸　同鄉爽撈14萬

▲BLACKPINK世巡高雄站週末於世運主場館登場。（圖／翻攝自Jennie IG）



記者許宥孺／高雄報導

南韓大勢女團BLACKPINK昨、今(18、19)日登上高雄世運開唱，不過昨晚演唱會有一群外籍移工粉絲無法順利入內，在場外爆發糾紛，警方到場時，她們控訴均委託一名同鄉嘉姓男子購買演唱會門票卻失約，警方統計受害者約30人，全案依背信罪將嘉男移送偵辦。

BLACKPINK世巡高雄站2日門票秒售罄，昨晚演唱會首日，仍有許多買不到票的粉絲不死心到場外求票、聽漏音，不過卻有外籍移工在場外吵吵鬧鬧，一群女子圍著一名男子大聲嚷嚷，又是推擠又是揪著衣服領子拉扯。

▲昨晚不少粉絲在場外聽音漏。（圖／讀者提供）



警方晚間6點多獲報到場處理，有外籍移工表示，受害人都是外籍人士，大家都委託一名同鄉、25歲嘉姓男子購買演唱會門票，他聲稱可以協助購買，大家都透過IG或朋友介紹認識他，但演場會即將開演，嘉姓男子卻拿不出票，又無法當場返還金錢。

警方調查，嘉姓男子疑似無法搶購到足夠的票數，導致無法提供門票給已付款的被害人，而嘉男雖說會還錢，但當天ATM領款額度有上限，導致有十多名被害人無法順利拿回錢。

▲外籍嘉姓男子遭帶回派出所。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方統計，受害人約有30人，未依約提供門票50張，總計價值14萬元，警方訊後依背信罪嫌將嘉男移送橋頭地檢署偵辦。