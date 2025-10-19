Cheap曝「新加坡鞭刑」難比照　台灣受2公約限制

▲新加坡鞭刑。（圖／路透）

面對詐騙案件層出不窮，各國政府紛紛研擬對策以遏止犯罪。新加坡近期考慮修法，未來可能對涉及詐欺罪行的主謀與車手施以鞭刑，以加強嚇阻效果。此舉引發台灣立法機關內部討論，有立委建議應比照辦理。不過，百萬粉絲網紅Cheap在社群平台分析指出，新加坡之所以能施行鞭刑，與其特殊國情有關，而台灣則受《兩公約》限制，難以推動類似作法。

Cheap在其臉書粉絲專頁列出新加坡能推行鞭刑的四項主因：首先是「具備國際影響力」。新加坡身為亞洲金融重鎮與航運中樞，亦為跨國企業的亞太總部所在地，商業環境穩定、安全且高效率，儘管外界可能批評其政策，但在全球供應鏈中的關鍵地位，使其他國家無法忽視其存在。

第二點為「國內支持度高」。新加坡社會普遍接受「守法即安全」的價值觀，民眾從小即被灌輸「違法就應受罰」的理念，與政府之間形成「你懲罰壞人、我獲得安全生活」的共識，反映出其法律制度的高度社會認同。

第三為「國際壓力效用有限」。Cheap指出，歐盟與聯合國雖可對個別國家施壓，但無實質軍事或經濟制裁手段，對新加坡而言缺乏強制力。他舉1994年美國青年在當地塗鴉遭判鞭刑一案為例，當時即使美國總統柯林頓親自出面求情，仍未改變新加坡的司法決定。

第四則是「施刑程序謹慎」。新加坡的鞭刑並非任意施加，而是依照明確程序進行，鞭刑結束後亦會提供醫療照護與包紮，整體執行方式較為人道，避免落入粗暴或羞辱性的形象。

至於台灣是否可能比照辦理？Cheap分析，台灣具備護國神山台積電、民間支持死刑比例高，具一定程度的國際談判籌碼，但也因已簽署聯合國《兩公約》，明確禁止酷刑與不人道待遇，因此即使社會有共鳴，法律上也難以實施鞭刑。

《兩公約》係指聯合國於1966年通過的《公民與政治權利國際公約》與《經濟社會文化權利國際公約》。其中，《公民與政治權利國際公約》明文禁止酷刑、奴役與任意刑罰，並保障言論、信仰與參政自由，對死刑的執行亦設有諸多限制。

Cheap強調，新加坡未簽署該公約，亦無加入聯合國，故無受其約束。相較之下，台灣儘管未獲國際組織正式承認，卻長期承擔國際人權責任，反而成為受壓一方，顯現國際現實與法律限制之間的落差。

