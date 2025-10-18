鄭麗文接掌國民黨主席　學者：象徵藍營往中間路線努力非主流

▲國民黨新任黨主席鄭麗文發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉今（18日）落幕，最終由候選人鄭麗文以逾6萬5千票勝出，成為新任黨主席。對此，台灣大學政治學系教授左正東分析指出，鄭麗文的當選，象徵國民黨過去4年嘗試向中間靠攏的努力正式劃下句點，也反映在國民黨內對於「中間靠攏路線」並非主流。

鄭麗文以逾6萬5千票勝出，得票率50.15%，而鄭麗文選前曾高喊「我是中國人」，與過去藍營政治光譜相比，確實相對偏向中國大陸，因此被外界認為，一旦她當選新主席後，國民黨的兩岸路線將會有根本上的變化。

左正東分析，鄭麗文的當選，象徵國民黨過去4年嘗試向中間靠攏的努力正式劃下句點，也反映黨內「中間路線」並非主流。左正東表示，鄭麗文得票過半，顯示她在國民黨特殊的黨員結構中取得明確多數，但這也意味，國民黨內部對「往中間靠攏」的理念缺乏廣泛支持，反映黨員結構長期僵固、年齡偏高，使改革與轉型動能有限。

不過左正東也認為，鄭麗文的當選並不意味國民黨必然走向極端，但確實凸顯「黨意」與「民意」之間的明顯落差。國民黨在兩次總統大選中都曾獲得4、5百萬張選票，但這次投給鄭麗文的僅有6萬多人，「這群黨員在整體支持者中，只佔了10分之1」，若未來黨主席以這部分黨員的意見作為主要政策依據，恐將與更廣泛的支持者群體產生脫節。

左正東說明，國民黨的黨內權力結構與支持者分布長期脫節，黨代表多數並非民意代表，黨內決策體系的制衡力量不足，中生代與地方首長意見未被充分反映。縣市長的民意基礎遠高於黨代表，若新任主席無法調整這樣的結構問題，只憑黨員意志決策，恐怕會讓國民黨在未來的大選中跌得更慘。

左正東強調，新任主席的首要課題，應是重新建立黨內權力與社會支持間的連結，「不能只看黨員結構，應該放眼整個黨4、5百萬支持者的意象，並以縣市長、立委、議員的整體民意為政策主軸。」唯有如此，國民黨才有可能重新獲得社會多數的信任。

