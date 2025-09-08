　
社會 社會焦點 保障人權

高雄總圖拍13分鐘私密片！　口罩正妹身分神出來了

▲▼高雄總圖拍13分鐘私密片！　口罩正妹身分神出來了。（圖／翻攝當事人社群）

▲一名女網黃疑似在高雄總圖拍攝私密片。（圖／翻攝當事人社群，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一段18禁不雅影片在網路瘋傳，拍攝地點為高雄市立圖書館總館。對此，警方與館方先後回應，全力避免類似事件再次發生，而拍攝的女生身分也曝光，為自稱「台灣臀后」的女網紅。

「台灣臀后」日前疑似在高雄市立總圖拍攝A片，隨後放在限定會員觀賞的平台，影片標題寫「圖書館女孩」，內容涵蓋偷拍、在廁所激戰等，片長13分14秒。

警方表示，目前尚未接獲正式報案，已經著手調閱相關影像，全力追查涉案人員，以釐清事發經過並還原事實。警方提醒，若如網路貼文所述，當事人在公共場所進行不雅行為，恐涉及《刑法》妨害風化罪，最重可處一年以下有期徒刑，另意圖營利者還可加重處罰。警方也呼籲民眾勿下載或轉傳相關影片，以免誤觸法網。

此外，高雄市立圖書館總館強調，被揭露的不雅影片事件，發生第一時間未接獲讀者反映或巡查發現，但若真有這個行為將違反市圖閱覽注意事項第25條；同時，高雄總圖也對此行為予以最嚴正譴責，目前已針對此案積極配合警方調查，並全面檢視與強化館內監視系統與安全巡查機制，確保環境清淨，保障讀者人身安全與閱讀權利。

「台灣臀后」在IG有51.2萬粉絲、X平台也有29.3萬人追蹤，時常在社群PO出大尺度照片、影片，是一名有知名度的網黃，影片作品高達250部、圖片則近500張。

▲▼高雄總圖拍13分鐘私密片！　口罩正妹身分神出來了。（圖／翻攝當事人社群）

09/07 全台詐欺最新數據

LABUBU二手價罕見大跌「黃牛都停收」！　陸網友：哭暈在廁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄總圖疑淪謎片場！「偷拍+廁所激戰」會員限定

網路社群在今日揭露有一支18禁不雅影片，拍攝場景是在出現在高雄市立圖書館總館。對此，轄區前鎮分局與館方今（8）日先後回應，警方強調「尚未接獲報案，但已主動調查追查拍攝者」，館方也表示不知名，但是以最嚴正態度譴責，並承諾全力配合偵辦，避免類似情事再度發生。

20多歲女網紅拍片　「火山頂墜落」命喪蒙古

鳳梨突大動作刪好友

「最正人妻」咪妃深夜掛急診！　PO狼狽病床照

「長得好看不能當飯吃？」8.5萬人打臉：根本吃到吐

