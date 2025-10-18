名店都來了！台中市推太陽餅節20週年　買一送一搶商機

▲2025台中太陽餅文化節今(18)日於文心森林公園熱鬧登場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「2025台中太陽餅文化節」今(18)日於文心森林公園熱鬧登場，經發局長張峯源表示，今年活動邁入第20週年，盛大集結百家台中優質糕餅、伴手禮及日月潭紅茶業者，推出限量「買一送一」優惠，超過120項，邀請大家一同感受台中「糕餅之都」的深厚底蘊與創新風華。

張峯源說明，今年活動結合傳統糕餅與創新行銷，特別融入茶席文化，打造東方呷糕餅、配好茶的經典情境；值得一提的是，今年更再度與南投魚池鄉公所合作，結合日月潭紅茶業者推出「吃餅配茶」跨界體驗，為活動注入新意與商機，讓好餅搭好茶、甜蜜更升級。

此外，今年活動同樣維持廣受好評的「特定商品買一送一」優惠，網羅多樣人氣美食，從蛋捲、蛋黃酥、肉乾、飲品到麵包應有盡有，並搭配多重消費好康，包含消費滿500元就有機會抽中70吋液晶電視、Apple Watch；滿1000元均可參加扭蛋機與茶席體驗；滿3000元再送限量精美禮品，邀請民眾前來呷餅配茶、甜蜜滿載。

經發局統計，今年共有100家業者參與設攤，包含經典糕餅品牌元明商店、嘉味軒、陳允寶泉、阿聰師、薔薇派、阿明師、太陽堂老舖、敏秀烘焙坊、翔記蛋黃酥、卡但屋及波士頓烘焙坊；好餅配好茶，有魚池鄉公所精選的15家紅茶及農產業者，還有歐客佬咖啡、3點1刻、茶境天使、小葉咖啡等咖啡茶飲；經典伴手禮品牌同樣精彩，包含旅人票亭、PINTRUE品醋迷、左心房、巴部屋、熊介巧、小林煎餅、大呷麵本家、正昇豆腐乳、星野製菓等，各家優惠數量有限，歡迎民眾踴躍蒞臨。