買到凶宅！新竹男裝潢完成驚知樓梯間命案　前屋主判賠金額曝

▲新竹一名男子在不知情下買到「凶宅」，氣得向法院提告前屋主求償（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹一名曾姓男子2023年透過房仲買房，裝潢完成後才得知該屋曾發生輕生命案，由於前屋主未在現況說明書揭露相關資訊。曾男提告要求部分價金返還，法院審理後認定該屋屬凶宅，判決前屋主須支付157萬5000元給曾男，可上訴。

判決書指出，曾姓男子於2023年10月間，透過房仲購買竹北市某處透天厝2樓，總價1050萬元。然而，曾男在房子過戶且裝潢完成後，竟從鄰居口中得知，自己的新家居然是「凶宅」，死者為前屋主的弟弟，輕生倒臥在該戶門口梯間血泊中。

更讓曾男感到生氣的是，前屋主的女兒在「現況說明書」上勾選「沒有發生過凶宅、自殺等等非自然身故致死」，讓他誤以為房子沒問題才簽約購買。曾男認為前屋主隱匿重大瑕疵，導致他心理恐懼、房屋價值受損，憤而向法院提告要求退還部分價金157萬5000元，並請求利息與鑑定。

新竹地方法院開庭審理，張姓前屋主因健康狀況不佳已受監護宣告，由老婆及女兒代理出面。女兒辯稱，她僅受父親委任協助簽約，對自殺事件並不知情，且死者倒臥位置屬公共區域非屋內空間。老婆則強調「願意原價購回以示誠意」，但指曾男已裝修並出租使用，不應再主張折價。

法官調閱警方筆錄、現場照片及地政資料，確認死者當時倒臥於該屋2樓平台，旁留有美工刀。該區域為通往屋外的主要樓梯平台，面積約14.6平方公尺，為每日必經動線。法官表示，該地點屬於房屋的「共有部分」，而非獨立公共空間，依生活經驗，這樣的位置與「屋內死亡」的心理影響相當，買方自然會感到恐懼與不安，因而應認定為「凶宅」。

根據不動產估價師鑑定報告，該屋正常市價約為1033萬餘元，但因凶宅因素導致價格暴跌至795萬餘元，價差達237萬餘元。法官認為，買方曾男僅求償157萬5000元，屬合理範圍，判決張姓前屋主應給付該筆金額給曾男。全案仍可上訴。