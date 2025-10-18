國民黨主席選戰前夕　35架次共機艦出海擾台

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰今日投票，將產生新任黨主席。國防部今（18日）公布最新共機資訊，自17日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機27架次，配合另共艦8艘，持續在台海周邊活動。

國防部今稍早公布最新共機動態，17日上午6時一直到18日上午6時，27架次共機出海活動，其中19架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南空域，另外，有共艦8艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。