　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

▲▼ ［骨質疏鬆暗藏危機，高齡婦人背痛竟是多處脊椎骨折］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲高齡婦人背痛竟骨質酥鬆引起多處脊椎骨折，聖馬爾定醫院骨科黃立人醫師進行「飛梭椎體成形術」 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「原以為只是閃到腰，沒想到竟是三節脊椎骨折！」78歲的陳女士，三個月前車禍導致下背疼痛，當時急診檢查僅診斷為背部挫傷，便返家休養，持續服藥卻未見好轉，期間亦曾尋求傳統整脊療法，直到近期疼痛加劇，再度就診檢查拍攝X光，才發現第二腰椎已有嚴重壓迫性骨折；進一步核磁共振（MRI）檢查，竟又發現第八與第十胸椎也出現骨折，所幸在聖馬爾定醫院骨科黃立人醫師進行「飛梭椎體成形術」治療後，迅速改善疼痛。

事實上，這並非個案，黃立人醫師在短短一週內，就連續收治三位長期背痛的70歲以上女性患者診斷為多處椎體壓迫性骨折。三位患者皆有嚴重骨質疏鬆，且初期症狀常被誤以為是單純的肌肉拉傷或退化性腰背痛，直到接受精密影像檢查，才揭露骨折的真相。

「骨質疏鬆是一種沉默的疾病，發病時往往無明顯症狀，直到出現骨折才被察覺。」黃立人醫師指出，當骨密度大幅下降，骨頭出現像蜂窩般的空隙而變得脆弱時，即使只是輕微跌倒、彎腰、搬重物，甚至是打個噴嚏，都可能造成椎體塌陷，引發劇烈背痛，甚至影響行動能力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ ［骨質疏鬆暗藏危機，高齡婦人背痛竟是多處脊椎骨折］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

黃立人醫師進一步說明，脊椎是身體的主要支撐結構，尤其胸腰椎需承擔上半身重量，是骨質疏鬆壓迫性骨折最常見的部位。特別是高齡女性，因停經後荷爾蒙變化、肌力下降與平衡感變差，更容易跌倒受傷，形成惡性循環。

針對骨折的治療，黃立人醫師表示，輕度壓迫性骨折可先採取保守療法，如臥床休息、止痛藥物與骨質補充。但若出現嚴重疼痛或多節骨折，建議採行「椎體成形術」（俗稱灌骨漿手術），能快速穩定骨骼、緩解疼痛、促進恢復，縮短臥床時間。以陳女士為例，術後隔日即能下床行走，讓她直呼「像重獲新生」。

隨著今年健保制度大幅放寬骨鬆藥物的給付標準，除原有的次級預防外，也納入初級預防措施，只要骨密度T值≦-2.5，且合併糖尿病（需使用胰島素）、類風濕性關節炎或長期使用類固醇等高風險因子者，即可在未發生骨折前就提早接受治療，此舉將有助於減少骨折發生率，降低失能風險。

黃立人醫師呼籲，年長者若出現原因不明的背痛、身高變矮或姿勢改變等症狀，應儘早接受骨密度檢查，及早發現、及早介入治療。日常也應注重均衡飲食、適度曬太陽、補充鈣質與維生素D，並維持規律運動，以強化骨質與肌力，降低跌倒與骨折的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

「台灣文化日」34場活動北中南展開　深入書店、美術館與社區

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

工會揚言赴馬拉松活動陳情　長榮總經理：會保障跑者安全

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

免費洗頭「已30位鏟子超人」放鳥　業者心寒喊卡：損失慘重

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

六龜觀光藝文季11／1登場！飆歌送東京機票　客家大戲華麗開演

立院三讀修正個資保護法　企業未通報個資外洩最重罰20萬

赴陸被捕一貫道信眾已達10人！海基會：今年抓更多「旅遊也出事」

詹子賢喪父歸隊備戰！平野惠一不擔心調整：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝！廠長右半身灼傷　癱軟倒地送醫搶救

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

慢性腎病女「全身骨頭劇痛」　三總AI系統示警嚴重骨鬆

慢性腎病女「全身骨頭劇痛」　三總AI系統示警嚴重骨鬆

67歲呂女士因為腎臟外傷導致慢性腎衰竭，20年長期透析併發嚴重副甲狀腺功能亢進，前年接受副甲狀腺切除手術，相關數值顯示都恢復良好，但卻出現「持續性餓骨症候群」，全身骨頭劇烈疼痛，包含咳嗽時肋骨疼痛，甚至不能站、不能走，用止痛藥也沒效果，嚴重影響日常生活，後續在三總腎臟內科團隊研發「AI智動化血液透析系統」分析風險，確認屬於嚴重骨質疏鬆。

老爸背痛半年、看起來變矮竟「壓迫性骨折」

老爸背痛半年、看起來變矮竟「壓迫性骨折」

腰痠背痛是警訊　醫示警「骨質疏鬆3症狀」

腰痠背痛是警訊　醫示警「骨質疏鬆3症狀」

聖馬爾定醫院舉辦健腦麻將活動

聖馬爾定醫院舉辦健腦麻將活動

聖馬爾定醫院導入AI智慧判讀系統

聖馬爾定醫院導入AI智慧判讀系統

關鍵字：

黃立人骨質疏鬆脊椎骨折高齡婦人聖馬爾定醫院飛梭椎體成形術

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面