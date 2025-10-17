背痛竟是骨質疏鬆！高齡婦人脊椎骨折　醫示警：是種沉默疾病

▲高齡婦人背痛竟骨質酥鬆引起多處脊椎骨折，聖馬爾定醫院骨科黃立人醫師進行「飛梭椎體成形術」 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「原以為只是閃到腰，沒想到竟是三節脊椎骨折！」78歲的陳女士，三個月前車禍導致下背疼痛，當時急診檢查僅診斷為背部挫傷，便返家休養，持續服藥卻未見好轉，期間亦曾尋求傳統整脊療法，直到近期疼痛加劇，再度就診檢查拍攝X光，才發現第二腰椎已有嚴重壓迫性骨折；進一步核磁共振（MRI）檢查，竟又發現第八與第十胸椎也出現骨折，所幸在聖馬爾定醫院骨科黃立人醫師進行「飛梭椎體成形術」治療後，迅速改善疼痛。

事實上，這並非個案，黃立人醫師在短短一週內，就連續收治三位長期背痛的70歲以上女性患者診斷為多處椎體壓迫性骨折。三位患者皆有嚴重骨質疏鬆，且初期症狀常被誤以為是單純的肌肉拉傷或退化性腰背痛，直到接受精密影像檢查，才揭露骨折的真相。



「骨質疏鬆是一種沉默的疾病，發病時往往無明顯症狀，直到出現骨折才被察覺。」黃立人醫師指出，當骨密度大幅下降，骨頭出現像蜂窩般的空隙而變得脆弱時，即使只是輕微跌倒、彎腰、搬重物，甚至是打個噴嚏，都可能造成椎體塌陷，引發劇烈背痛，甚至影響行動能力。

黃立人醫師進一步說明，脊椎是身體的主要支撐結構，尤其胸腰椎需承擔上半身重量，是骨質疏鬆壓迫性骨折最常見的部位。特別是高齡女性，因停經後荷爾蒙變化、肌力下降與平衡感變差，更容易跌倒受傷，形成惡性循環。

針對骨折的治療，黃立人醫師表示，輕度壓迫性骨折可先採取保守療法，如臥床休息、止痛藥物與骨質補充。但若出現嚴重疼痛或多節骨折，建議採行「椎體成形術」（俗稱灌骨漿手術），能快速穩定骨骼、緩解疼痛、促進恢復，縮短臥床時間。以陳女士為例，術後隔日即能下床行走，讓她直呼「像重獲新生」。

隨著今年健保制度大幅放寬骨鬆藥物的給付標準，除原有的次級預防外，也納入初級預防措施，只要骨密度T值≦-2.5，且合併糖尿病（需使用胰島素）、類風濕性關節炎或長期使用類固醇等高風險因子者，即可在未發生骨折前就提早接受治療，此舉將有助於減少骨折發生率，降低失能風險。

黃立人醫師呼籲，年長者若出現原因不明的背痛、身高變矮或姿勢改變等症狀，應儘早接受骨密度檢查，及早發現、及早介入治療。日常也應注重均衡飲食、適度曬太陽、補充鈣質與維生素D，並維持規律運動，以強化骨質與肌力，降低跌倒與骨折的風險。