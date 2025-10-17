　
地方 地方焦點

吳鳳科大國際學生著傳統服飾　澎湖銅山館「入火大典」體驗台灣

▲▼ 吳鳳科大師生與嘉義縣新港奉天宮前往參加澎湖銅山館「入火大典」 外籍學生著傳統服飾參與遶境 體驗地方宗教文化 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大師生與嘉義縣新港奉天宮前往參加澎湖銅山館「入火大典」 外籍學生著傳統服飾參與遶境 體驗地方宗教文化 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進文化交流，深化與地方社群的連結，吳鳳科大校長蔡宏榮、主任秘書楊青隆、觀光休閒管理系主任洪飛恭率領師生一行，於114年10月10日至12日前往嘉義縣新港奉天宮參與由澎湖銅山館隆重舉辦的「入火大典」，共同見證這場承載深厚歷史意涵的宗教文化盛事。

▲▼ 吳鳳科大師生與嘉義縣新港奉天宮前往參加澎湖銅山館「入火大典」 外籍學生著傳統服飾參與遶境 體驗地方宗教文化 。（圖／吳鳳科大提供）

澎湖銅山館入火大典為當地重要宗教儀典，吸引眾多信眾及各界團體熱情參與。活動期間，吳鳳科大師生身著奉天宮遶境紀念服、帽子及擦汗毛巾，全程投入第二天的遶境活動，以青春活力與虔誠態度展現對傳統文化的尊重與熱情，成為遶境隊伍中一道亮麗風景。吳鳳科大期盼前來就學的外籍學生，能對台灣宗教文化信仰有更深入的了解與認識，增強外籍學生與本地文化的互動，更促進了國際文化交流，展現出對多元文化的包容與支持。

遠從越南及印尼籍前來就讀學生，能更加深入台灣的習俗與宗教文化，吳鳳科大國內學生與外籍學生（越南籍與印尼籍）共同身著傳統服飾參與遶境，女學生身穿六佾舞服，舞姿典雅，展現古風之美；男學生則著漢服，儒雅風采盡顯。此一具有意義的文化交流彰顯吳鳳科大推動國際教育的成果，更獲得現場民眾高度讚賞與熱烈迴響。

▲▼ 吳鳳科大師生與嘉義縣新港奉天宮前往參加澎湖銅山館「入火大典」 外籍學生著傳統服飾參與遶境 體驗地方宗教文化 。（圖／吳鳳科大提供）

蔡宏榮校長表示，透過此次參與入火大典活動，吳鳳科大師生不僅深入體驗地方宗教文化，更以實際行動落實文化參與及教育實踐的結合，展現本校積極推動多元文化教育與社會連結。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 7819 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭

台南安平道壇祈安法會登場宗教文化凝聚善念

台南安平道壇祈安法會登場宗教文化凝聚善念

台南市安平開台天後宮10日舉辦「感恩賜福延壽祈安法會」，市長黃偉哲受邀出席，與在地民眾共同祈願國泰民安、風調雨順。活動由有近百年歷史的「大員世傳安平道壇」主辦，結合宗教文化與公益關懷，吸引眾多信眾與各界貴賓參與。

眾神之都走向國際台南宗教文化登上法國漢學論壇

眾神之都走向國際台南宗教文化登上法國漢學論壇

川普：有望一週內與哈佛達成歷史級協議

川普：有望一週內與哈佛達成歷史級協議

哈佛贏了！　美法官：無限期禁止川普禁令

哈佛贏了！　美法官：無限期禁止川普禁令

旅台姜東雨台韓選秀資格引韓綜關注

旅台姜東雨台韓選秀資格引韓綜關注

吳鳳科大宗教文化台灣文化交流國際學生

