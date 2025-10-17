吳鳳科大國際學生著傳統服飾　澎湖銅山館「入火大典」體驗台灣

▲吳鳳科大師生與嘉義縣新港奉天宮前往參加澎湖銅山館「入火大典」 外籍學生著傳統服飾參與遶境 體驗地方宗教文化 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進文化交流，深化與地方社群的連結，吳鳳科大校長蔡宏榮、主任秘書楊青隆、觀光休閒管理系主任洪飛恭率領師生一行，於114年10月10日至12日前往嘉義縣新港奉天宮參與由澎湖銅山館隆重舉辦的「入火大典」，共同見證這場承載深厚歷史意涵的宗教文化盛事。

澎湖銅山館入火大典為當地重要宗教儀典，吸引眾多信眾及各界團體熱情參與。活動期間，吳鳳科大師生身著奉天宮遶境紀念服、帽子及擦汗毛巾，全程投入第二天的遶境活動，以青春活力與虔誠態度展現對傳統文化的尊重與熱情，成為遶境隊伍中一道亮麗風景。吳鳳科大期盼前來就學的外籍學生，能對台灣宗教文化信仰有更深入的了解與認識，增強外籍學生與本地文化的互動，更促進了國際文化交流，展現出對多元文化的包容與支持。

遠從越南及印尼籍前來就讀學生，能更加深入台灣的習俗與宗教文化，吳鳳科大國內學生與外籍學生（越南籍與印尼籍）共同身著傳統服飾參與遶境，女學生身穿六佾舞服，舞姿典雅，展現古風之美；男學生則著漢服，儒雅風采盡顯。此一具有意義的文化交流彰顯吳鳳科大推動國際教育的成果，更獲得現場民眾高度讚賞與熱烈迴響。

蔡宏榮校長表示，透過此次參與入火大典活動，吳鳳科大師生不僅深入體驗地方宗教文化，更以實際行動落實文化參與及教育實踐的結合，展現本校積極推動多元文化教育與社會連結。