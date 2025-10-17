營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」　最後倉拍後熄燈

▲雅博客要收了。（圖／翻攝自FB／雅博客二手書店永安店）

記者鄺郁庭／綜合報導

陪伴書迷十五年的「雅博客二手書店永安店」正式畫下句點。店家在臉書發文宣布，10月15日是「倒數一百天」計畫的最後一天，「十五年來，我們見過無數書的離開與重逢，也見過深夜裡還在找書的人。如今，該是我們合上這一頁的時候了。」

雅博客回想100天前，一百天前，他們開啟了「倒數一百天」的計畫，那時還在煩惱貼文標題、直播時間、討論哪個書架該先補滿。這段時間店家舉辦了「誠實結帳」、「地下室尋寶」、「失眠書店」等活動，還開啟「Yabook Live」直播賣書，陪伴讀者走完最後的日子。

「十五年來，我們見過無數書的離開與重逢，也見過深夜裡還在找書的人。」雅博客動人寫道，「如今，該是我們合上這一頁的時候了。但這不是結束。」最後以一句「雅博客永安店，至此，下台一鞠躬。」向所有書迷告別。

店家也宣布，10月17日至10月20日舉辦「最後倉拍」，全館書籍每本20元，包含地下室書區，「是我們真正的最後一次，歡迎再來走走，讓我們以書的方式，再說一次再見。」貼文令不少書迷不捨感嘆，「希望有人接手書店，巷仔內的書香會飄進心底…捨不得～」、「好喜歡這裡，真的捨不得。」