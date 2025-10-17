台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

▲台鐵產業工會控訴員工請假遭刁難。（圖／台鐵產工提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空近日一名空服員抱病上班反映無果，下班後就醫仍不幸死亡，引發社會關注勞工病假請假權。台鐵產業工會今赴勞動部控訴「政府也是惡質資方，打壓請病假員工」，指台鐵員工請病假第2天被要求出具醫生證明才能請假打壓，最後遭記曠職記過，怒吼難道要出人命才要改規定，要求勞動部長洪申翰表態。

長榮空服員近日爆發抱病上班辭世憾事，台鐵也爆發台鐵產業工會理事王傑請病假遭記曠職記過爭議，台鐵產業工會今赴勞動部召開記者會，怒吼「台鐵員工請假無罪，政府也是惡質資方，打壓請病假員工」，要求勞動部長洪申翰表態，支持勞工請假權。

台鐵產業工會表示，王傑在7月因為向台北車站站方請病假，遭到站長報復性打壓，將分別1天就醫、1天休養的病假，視作連續2天病假指定要求提供醫生診斷證明，並送出2日曠職、大過處分。

後來經過工會申請勞檢、調解撤回1日曠職，台鐵資方仍無視員工長期受病痛所苦，強硬堅持是濫請病假，表示沒有醫療專業，無法判斷員工所謂「休養」需求，仍堅持記曠職1日、記小過處分。

王傑則表示，台鐵過往請假規定依照公務員請假規則，請病假1天不用證明，2天提供就醫單據，直到台北站新站長來後立了新規定，病假1天要拿出醫療單據，2天要回到公務員規則提出醫師診斷證明。

他7月14日和15日兩天病假，先是14日就醫後確診扁桃腺發炎，醫生建議多休息，隔天考量人力充足，他又請一天病假，被站方認定為連續兩天病假，批示不同意准假，要求要提出醫生診斷證明書才可請假。

王傑指出，台鐵沒有任何規定要求2天以上病假要提出醫生診斷證明，一開始記曠職說是依據公務員請假規則，後面又改曠職單說是依據勞工請假規則，之後站長說法又變稱台鐵公司已經修改工作規則，沒有適用公務員請假規則，病假1天要醫療單據、2天要醫師診斷證明，這非常不合理。

王傑說，他昨天也發生嚴重上吐下瀉，就醫兩次醫生，今天仍不適要病假休養，還要再就醫拿單據，不然就得在昨天要拿出診斷證明並註明醫生建議休養幾天，才能請幾天，跟一般勞工現況不符也不合理，現在勞工生病要休養還要額外付費開醫生診斷證明，大家都會生病都可能需要休養2、3天，公司規定不明確也沒有公布規則，每個站請假規定也不一樣。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，長榮空服員發生不敢請病假延誤就醫的死亡憾事，當大家為了長榮空服員哀悼的同時，全台很多勞工現在正進行式被雇主用病假管理手段，作為打壓方式，政府口口聲聲說要保護勞工，但也在惡質資方隊伍中，國營台鐵公司用病假記過記曠職的方式打壓員工，盼勞動部長能看到，還有很多「活的勞工」被資方打壓請假。

朱智宇強調，他們要求的不是法律以外的病假，不僅王傑請假遭刁難，近日工會也接獲其他台鐵員工反映，請假遭站長要求優先請補休、輪班同仁在特定時段才能請假，只為了台鐵營運方便而已，勞工請假自主權在哪裡？請假還要配合資方營運，資方是否有看到勞工需求，是要拿出很多藥袋、去告官，或是要等類似長榮空服員延誤就醫案後，高層才要來檢討？不希望等到出人命後才要來改規定，痛批政府機關面對勞工請假自主權時態度消極且惡意。

對此，勞動部表示，勞工生病硬撐上班不應該被鼓勵，勞工有疾病或傷害需要治療、休養，可以依法請病假；針對員工身體不適需要治療和休養需求，雇主要考量員工實際需求給予病假，雇主若拒絕，將違反勞動基準法，地方主管可依勞基法開罰2萬到100萬元罰鍰，如果事業單位違反情節和次數嚴重，可加重處罰。