　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

尪傳訊她「接吻檢查牙齒」　正宮怒列20證據告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與小美（化名）發生婚外情，兩人自2023年8月起多次相約見面，甚至發生性行為，還曾互傳「接吻，然後檢查牙齒還不夠乾淨」等曖昧訊息，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美矢口否認，但雲林地院法官檢視相關證據之後，仍認定她已經踰矩，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲小美否認與人夫阿強有不正當男女關係，但法官沒有採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍自2023年8月起多次與阿強相約見面，兩人不僅相伴出遊、同居，甚至發生性行為，交往時間持續長達1年以上，還曾互傳「接吻，然後檢查牙齒還不夠乾淨」等曖昧訊息，顯然已經嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她是因為共同課程而認識阿強，由於她的家庭關係緊張、工作上遭遇挫折，阿強才會幫忙開導、加油打氣，兩人只是朋友關係，並未踰矩；此外，人妻提出的證據不夠完整，甚至可能遭到刻意剪接，人妻是根據「斷章取義和臆測」來控告她侵害配偶權。

雲林地院法官檢視並列出人妻提供的20項證據，發現部分證據確實無法證明阿強和小美有做出不正當行為，但在其中一段錄音證據中，小美曾說出「我們不會結婚，不會有小孩」，阿強則回應「我想好好對待妳」、「抱一下，乖」，兩人確實討論過是否結婚、會不會有小孩等話題，這部分顯然已經踰矩。

法官表示，除了錄音證據之外，阿強和小美還曾做出摟腰、環抱、緊靠共乘鞦韆等親密舉動，種種行為堪認已經侵害到人妻的配偶權，且情節重大，最終判小美應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6法官出國遭禁止入境　遭原機遣返
快訊／新北男墜社區中庭！　頭部重創滿地血亡
156.47克拉！　打破世界紀錄培育鑽石曝光
快訊／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　衛生局火速開罰
佐佐木朗希大復活！　羅伯斯讚賞：沒人想像得到
快訊／在日本露天溫泉「被熊拖走」屍體找到了！　熊當場射殺
快訊／在日本露天溫泉「被熊拖走」屍體找到了！　熊當場射殺
2年前刺鄰！　恐怖男搬台中再狂砍2鄰居

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高院庭長驚爆偷查134筆個資　「喪偶好奇未婚女」竟仍獲准退休

快訊／新北男墜社區中庭！頭部重創滿地血泊　送醫搶救不治

我國6法官亞塞拜然參加年會全遭遣返　法官協會聲明：深表遺憾

車禍骨折手術完「腳踢護理師臉」　莽男被判刑3個月

自助洗衣籃連同衣物離奇「失蹤」 內埔警追監視器查出烏龍真相

媒體大亨連環騙！國立大學名教授「慘賠5千萬」　詐騙手法曝光

「無照駕駛累犯王」遭強制執行　士林分署一口氣扣光16萬罰鍰

「小英男孩」鄭亦麟當高官收黑錢　被捕囂張嗆聲被聲請延押2個月

「華爾街女神」鐵鎚奪產！小姑險遭殺害頭部重傷　獲90萬補償金

濫倒廢樹枝大如足球場還引大火　檢警搜索17清運公司起訴12人

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

高院庭長驚爆偷查134筆個資　「喪偶好奇未婚女」竟仍獲准退休

快訊／新北男墜社區中庭！頭部重創滿地血泊　送醫搶救不治

我國6法官亞塞拜然參加年會全遭遣返　法官協會聲明：深表遺憾

車禍骨折手術完「腳踢護理師臉」　莽男被判刑3個月

自助洗衣籃連同衣物離奇「失蹤」 內埔警追監視器查出烏龍真相

媒體大亨連環騙！國立大學名教授「慘賠5千萬」　詐騙手法曝光

「無照駕駛累犯王」遭強制執行　士林分署一口氣扣光16萬罰鍰

「小英男孩」鄭亦麟當高官收黑錢　被捕囂張嗆聲被聲請延押2個月

「華爾街女神」鐵鎚奪產！小姑險遭殺害頭部重傷　獲90萬補償金

濫倒廢樹枝大如足球場還引大火　檢警搜索17清運公司起訴12人

高院庭長驚爆偷查134筆個資　「喪偶好奇未婚女」竟仍獲准退休

快訊／日本10/21選出新首相！　自民黨、立民黨基本達成協議

快訊／新北男墜社區中庭！頭部重創滿地血泊　送醫搶救不治

我國6法官亞塞拜然參加年會全遭遣返　法官協會聲明：深表遺憾

謝欣穎分手後「破尺度脫了」！胸前鈕扣全開bra被看光 上圍包不住

交通、建設、百貨同步啟動　在地曝：2030年將成彰化房市跳板

他球棒輕輕一撥就三壘安打！釀酒人教頭「左投群」對付大谷翔平

飯店禁一次性用品「礦泉水、免洗餐具都不行」　上路時間、地點曝光

買不到烤糖奶蓋罵「幹~」　飲料店老闆：取消購買權利！兩派吵翻

歐洲這國死抱黃金不放！全球儲備第3高價值10兆元　金融風暴也不賣

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

社會熱門新聞

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

快訊／昨才通報失蹤！台鐵內灣支線17歲少年倒臥鐵軌亡

孫安佐爆「恍惚不雅片」被兜售！　還有1女入鏡

樹林警涉助詐團查165帳戶　遭屏東地院裁定收押

軍人偷鞋猥褻　女乘客嚇壞

小六童玩躲避球遭重摔骨折　法院判同學賠83萬

國中生被撞飛5米！　「駕駛逃逸」爸爸淚求畫面

新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

即／台中驚悚砍殺！2人胸、頸中刀血噴滿地

75歲翁花蓮救災失蹤已10天！家人報警也請鏟子超人幫忙

更多熱門

相關新聞

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

新竹一名人妻偷吃認識多年的好友小王，兩人互傳「讓妳嘴巴滿滿的」、「深到妳的子宮」、「可是太大了」等情色訊息。姦情被丈夫發現後，人妻表示願意賠240萬，要丈夫不要提告，也不能讓小孩知道她外遇，仍和小王一起被丈夫告上法院。新竹地院審理，法官判定人妻和小王侵害配偶權屬實，要連帶賠償60萬元。可上訴。

報警抓色色反被移送　人妻1原因不罰

報警抓色色反被移送　人妻1原因不罰

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

中獎千萬！外遇男「斗內美女主播4日同遊」…還嗆妻要跟她生娃

妻抓包亡夫外遇　小三：開房間純聊天

妻抓包亡夫外遇　小三：開房間純聊天

關鍵字：

雲林地院婚外情外遇

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

獨／男星年銷6億成銷售王　卻慘遭欠200萬不還

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面