尪傳訊她「接吻檢查牙齒」　正宮怒列20證據告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與小美（化名）發生婚外情，兩人自2023年8月起多次相約見面，甚至發生性行為，還曾互傳「接吻，然後檢查牙齒還不夠乾淨」等曖昧訊息，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美矢口否認，但雲林地院法官檢視相關證據之後，仍認定她已經踰矩，最終判她應賠償人妻30萬元較為適當。

▲小美否認與人夫阿強有不正當男女關係，但法官沒有採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美明知阿強已婚，仍自2023年8月起多次與阿強相約見面，兩人不僅相伴出遊、同居，甚至發生性行為，交往時間持續長達1年以上，還曾互傳「接吻，然後檢查牙齒還不夠乾淨」等曖昧訊息，顯然已經嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，她是因為共同課程而認識阿強，由於她的家庭關係緊張、工作上遭遇挫折，阿強才會幫忙開導、加油打氣，兩人只是朋友關係，並未踰矩；此外，人妻提出的證據不夠完整，甚至可能遭到刻意剪接，人妻是根據「斷章取義和臆測」來控告她侵害配偶權。

雲林地院法官檢視並列出人妻提供的20項證據，發現部分證據確實無法證明阿強和小美有做出不正當行為，但在其中一段錄音證據中，小美曾說出「我們不會結婚，不會有小孩」，阿強則回應「我想好好對待妳」、「抱一下，乖」，兩人確實討論過是否結婚、會不會有小孩等話題，這部分顯然已經踰矩。

法官表示，除了錄音證據之外，阿強和小美還曾做出摟腰、環抱、緊靠共乘鞦韆等親密舉動，種種行為堪認已經侵害到人妻的配偶權，且情節重大，最終判小美應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。