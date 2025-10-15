　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

快訊／蘋果M5晶片突襲！Macbook Pro、iPad Pro首發登場

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 15日晚間突襲發佈M5晶片，一如外媒爆料，首波登場的產品為搭載M5晶片的產品為Macbook Pro（14吋）及iPad Pro（11、13吋），售價分別為52,900元及32,900 起，其他產品則將陸續推出，目前兩樣都將率先於其他市場上市，台灣將於日後開放。

▲▼ M5 。（圖／蘋果提供）

Apple 15日晚間突襲發布 M5晶片內容，將推動 AI 效能一大躍升，並帶來晶片的全方位提升。M5 以第三代 3 奈米技術打造，配備新世代 10 核心 GPU 架構，當中每個核心都搭載神經網路加速器，提供比 M4 高出 4 倍的峰值 GPU 運算效能，大幅提升使用 GPU 的 AI 工作的運行速度。此 GPU 還提供更強的圖形處理能力和第三代光線追蹤，兩相結合可提供比 M4 提升 45% 的圖形處理效能。

M5 配備全球最快的效能核心，擁有最高達 10 核心的 GPU，以六個效能核心及高達四個效能核心組成。這些核心合計提供比 M4 高出多達 15% 的多執行緒效能。M5 也具備經改良的 16 核心神經網路引擎、強大的媒體引擎，以及提升近 30%、達 153GB/s 的統一記憶體頻寬。M5 為全新 14 吋 MacBook Pro、iPad Pro 及 Apple Vision Pro 帶來領先業界的能源效率表現，讓每款裝置均能展現非凡實力。搭載 M5 晶片的產品將於日後在台灣開放訂購。

M5 晶片全新 14 吋 MacBook Pro，推動 Mac 的 AI 能力邁向全新境界

Apple 同日發表全新 14 吋 MacBook Pro，搭載實力非凡的 M5 晶片。搭載 M5 晶片的全新 14 吋 MacBook Pro 速度更快、能力更強，並在 AI 效能方面邁出一大步。M5 晶片採用新一代 GPU，每個核心都內建神經網路加速器，AI 效能最高可達前一代的 3.5 倍1，圖形處理速度提升最快可達 1.6 倍。

M5 也配備速度更快、更有效率的 CPU、強化的神經網路引擎，以及更高的記憶體頻寬，從開啟 app 到裝置端執行大型語言模型 (LLM) 都更加迅速。此外，這款新裝置也提供最長可達 24 小時的驚人電池續航力，讓使用者能隨時隨地處理專業工作流程1。搭載 M5 的全新 14 吋 MacBook Pro 採用最新儲存技術，針對輸入 RAW 影像檔或輸出大型影片等的 SSD 固態硬碟效能帶來比前一代更快的速度表現2。眾多備受讚譽的功能特色讓 MacBook Pro 使用體驗更完善，包括可選配奈米紋理的絕美 Liquid Retina XDR 顯示器、1200 萬像素 Center Stage 相機、六揚聲器音響系統、多種連接埠、Apple Intelligence 功能，以及 macOS Tahoe 的出眾實力。

搭載 M5  14 吋 MacBook Pro 售價 NT$52,900 起，提供太空黑色和銀色兩種外觀，將於日後在台灣開放訂購。

▲▼ M5 。（圖／蘋果提供）

搭載 M5 晶片的強大新款 iPad Pro

Apple 今日發表全新 iPad Pro，搭載無比強大的 M5 晶片。M5 帶來最先進的 iPad 體驗，將非凡能力和強大 AI 效能納入了 iPad Pro 極致便攜的外型設計當中。M5 採用新一代 GPU，每個核心都內建神經網路加速器，無論 iPad Pro 使用者是要執行複雜工作或運用 AI 提升生產力，效能都大幅提升。新款 iPad Pro 的 AI 效能比搭載 M4 的前一代最高可達 3.5 倍1，速度比配備 M1 的 iPad Pro 最快可達 5.6 倍。

Apple 設計的全新無線網路晶片 N1 驅動新一代無線網路技術，使 iPad Pro 得以支援 Wi-Fi 7。iPad Pro 行動網路機型配備 C1X 數據機系統，創造比前一代最快可達 50% 的行動數據表現，進一步提升效能，讓使用者能在路上處理更多事項。

搭載 Ultra Retina XDR 顯示器帶來無可比擬的觀看體驗。iPadOS 26 顛覆想像的能力驅動 iPad Pro，幫助使用者輕鬆駕馭各種創作及專業工作。全新 iPad Pro 具備驚人的效能提升和自 M1 機型以來更多創新進化功能，現在就是升級的最佳時機。

搭載 M5 的 14 吋 MacBook Pro 售價 NT$52,900 起，教育優惠價 NT$49,400 起；提供太空黑色和銀色外觀，並提供 11 吋和 13 吋兩種尺寸。

▲▼ M5 。（圖／蘋果提供）

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

