彰化天空遊戲場溜滑梯出包 　國中女骨折開刀！記者實測也擦傷

▲八卦山天空遊戲場溜滑梯挨批設計太滑。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市八卦山2025台灣設計展的亮點，以雲朵和灰面鵟鷹為設計靈感，打造Tiffany藍的夢幻遊戲空間，耗資6000萬、歷時半年打造的「天空遊戲場」，雙十節才營運就傳出一名國中女學生玩溜滑梯時，因速度過快導致腳踝骨折送醫開刀，至今仍在住院。媒體記者現場實測發現，溜滑梯衝力驚人，不僅鞋子噴飛、手部擦傷，更有民眾直呼「差點飛出去」，安全問題引發熱議。

▲溜滑梯限制13歲以上。（圖／民眾提供）

這座被縣府譽為「打卡地景」的溜滑梯，外型雖美，實際體驗卻讓人捏把冷汗。有媒體現場測試，滑下時因衝力過猛，不僅鞋子當場噴飛，手部也磨破皮；網友更形容「快到靠北」，落地時幾乎無法站穩，質疑設計坡度太陡、底部水泥地缺乏緩衝，根本是「斷腿溜滑梯」。儘管設施標註13歲以上使用，不少家長無視警示，帶著幼童同滑，險象環生。

▲大人玩溜滑梯鞋子噴飛。（圖／民眾提供）

事發當天消防局接獲通報，一名國中女學生玩溜滑梯後，因速度太快、落地不穩，腳踝當場「折到」腫脹，緊急抬上擔架送醫。彰化基督教醫院證實，該名女學生右腳踝骨折，當天即進行手術，住院多日後預計近日才能出院。這起意外讓原本歡樂的遊戲場蒙上陰影，也讓家長們開始擔憂設施的安全性。

▲媒體記者實測玩溜滑梯擦傷。（圖／民眾提供）

該座「天空遊戲場」是「親子共遊、融合地景」的典範，由台灣設計研究院團隊操刀，結合攀爬架、沙坑、戲水區等多元設施。然而，意外發生後，網友紛紛提出改善建議，包括在溜滑梯底部鋪設沙地或軟墊、加強年齡限制宣導，甚至重新評估滑道設計。

以往溪湖鎮內的公園及員林市百果山曾因溜滑梯底座落差及幅寬問題，公所及參山國家風景區皆修改再重新啟用，縣府目前尚未對外說明是否會進行調整，但這場意外已成為最受關注的焦點。

▲14歲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）