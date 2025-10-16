　
社會焦點

彰化天空遊戲場溜滑梯出包 　國中女骨折開刀！記者實測也擦傷

▲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）

▲八卦山天空遊戲場溜滑梯挨批設計太滑。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市八卦山2025台灣設計展的亮點，以雲朵和灰面鵟鷹為設計靈感，打造Tiffany藍的夢幻遊戲空間，耗資6000萬、歷時半年打造的「天空遊戲場」，雙十節才營運就傳出一名國中女學生玩溜滑梯時，因速度過快導致腳踝骨折送醫開刀，至今仍在住院。媒體記者現場實測發現，溜滑梯衝力驚人，不僅鞋子噴飛、手部擦傷，更有民眾直呼「差點飛出去」，安全問題引發熱議。

▲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）

▲溜滑梯限制13歲以上。（圖／民眾提供）

這座被縣府譽為「打卡地景」的溜滑梯，外型雖美，實際體驗卻讓人捏把冷汗。有媒體現場測試，滑下時因衝力過猛，不僅鞋子當場噴飛，手部也磨破皮；網友更形容「快到靠北」，落地時幾乎無法站穩，質疑設計坡度太陡、底部水泥地缺乏緩衝，根本是「斷腿溜滑梯」。儘管設施標註13歲以上使用，不少家長無視警示，帶著幼童同滑，險象環生。

▲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）

▲大人玩溜滑梯鞋子噴飛。（圖／民眾提供）

事發當天消防局接獲通報，一名國中女學生玩溜滑梯後，因速度太快、落地不穩，腳踝當場「折到」腫脹，緊急抬上擔架送醫。彰化基督教醫院證實，該名女學生右腳踝骨折，當天即進行手術，住院多日後預計近日才能出院。這起意外讓原本歡樂的遊戲場蒙上陰影，也讓家長們開始擔憂設施的安全性。

▲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）

▲媒體記者實測玩溜滑梯擦傷。（圖／民眾提供）

該座「天空遊戲場」是「親子共遊、融合地景」的典範，由台灣設計研究院團隊操刀，結合攀爬架、沙坑、戲水區等多元設施。然而，意外發生後，網友紛紛提出改善建議，包括在溜滑梯底部鋪設沙地或軟墊、加強年齡限制宣導，甚至重新評估滑道設計。

以往溪湖鎮內的公園及員林市百果山曾因溜滑梯底座落差及幅寬問題，公所及參山國家風景區皆修改再重新啟用，縣府目前尚未對外說明是否會進行調整，但這場意外已成為最受關注的焦點。

▲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）

▲14歲國中少女到八卦山天空遊戲場玩溜滑梯骨折住院開刀。（圖／民眾提供）

10/15 全台詐欺最新數據

ET快訊
范有偉捐500萬元給柯文哲
刺200刀殺學姐！14歲大馬嫌單戀她...從廁間上方跳入狂捅
驚險畫面！新北倒塌意外　石塊噴飛現場如轟炸
周杰倫爆鬧翻小夥伴「牽扯上億元」　還收到催討信
快訊／要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

中部4縣市，僅台中市人口淨遷入成長，反觀彰化、南投和雲林人口持續外流，統計顯示，彰化縣淨遷出最多達8521人，但房價年增幅達14％、專家表示，台中集結大型建設、軌道經濟與產業園區，吸引產業人口與自住族群，推升房價及人口流入。

彰化路樹燒焦險倒塌　警調監視器追兇

彰化路樹燒焦險倒塌　警調監視器追兇

營建廢棄物回填二林中科園區　彰檢起訴2公司11人

營建廢棄物回填二林中科園區　彰檢起訴2公司11人

澆花惹怒小吃店老闆　暴走嗆尬您配

澆花惹怒小吃店老闆　暴走嗆尬您配

彰化女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

彰化女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

