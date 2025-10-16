科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤！網見菜色羨煞

▲原PO抱怨員工餐吃得寒酸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

有些公司會提供餐點作為福利，就有一名網友抱怨，在傳產公司工作，原本中餐都會訂便當，但最近改請廚媽煮飯，100多人的午餐預算只有3500元，菜色是炒麵、滷蛋跟豬血湯，甚至還端出普渡的泡麵當作一餐，根本吃不飽。留言區有網友分享，科技大廠英業達的豐盛午餐，甚至有螃蟹，2個月就胖了13公斤。

有網友在Dcard發文，原本公司午餐都是訂60、70元的便當，但老闆覺得不健康，於是改請廚媽來煮，剛開始都吃得很飽，但最近菜色越來越寒酸，「三鍋炒麵加上一顆小滷蛋，湯就是大骨豬血湯」，甚至還拿普渡拜拜的泡麵料理當作一餐。

他透露，公司目前人數約100多人，每日買菜費用卻只有3500元，平均一人菜錢僅35元左右，「公司是傳統產業，都是要搬重物的，午餐只吃泡麵，下午還會有力氣工作嗎？老闆對外都說要讓員工吃飽，才會幫我們賺錢，結果煮泡麵的時候，他不是跟客戶出去吃飯，就是出差。」

貼文曝光，網友傻眼表示，「不是吃得不健康，看來是吃得太花錢」、「再這樣吃下去，老闆就有錢換車了」、「說不健康然後供餐吃炒泡麵，這邏輯超好笑」、「便當70元*100要7000元，菜錢3500加廚媽一天薪水，每天大概可以省2000吧」。

不少人也分享各自的員工餐，「我們公司的午餐，主菜吃到飽」、「我們公司一個月給我們2000元午餐自理」。一名在腳踏車大廠工作的網友透露，「免費供餐，每天至少6樣菜，最多能吃到8樣菜，還有湯可以喝」。

另外一名在英業達打工的網友，PO出每日午餐菜色，暑假期間到桃園英業達打工，公司菜單超豐盛，「7月進去62公斤，9月開學75公斤，我還吃過螃蟹，笑死」。