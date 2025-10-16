5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

▲涉嫌殺人的吳姓男子被起訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區青年二路今年6月3日發生1死2傷兇殺案！5男1女在喝酒聊天時，疑似為了20歲的王姓女子打破醋醰爆發激烈口角，進而演變成全武行，混亂中，23歲吳姓男子持折疊刀猛刺26歲許姓男子，許男當場倒臥血泊，送醫宣告不治，檢方偵辦後，發現許男全身竟有17處深淺不一的刀傷，手段相當兇殘，檢察官今（16）日偵結，依殺人罪將行兇的吳男和助陣的李男起訴。

整起案件發生在6月3日上午10點左右，苓雅分局接獲報案，稱青年二路有戶民宅發生打架糾紛，快派人來！警方火速趕抵現場，發現屋內一片混亂，已有3人受傷。一名男子滿身是血躺在地上，而現場的人拚命說要救護車，一名女子情緒激動失控大哭，而另外一名男子則是喊著「呼吸啊」！不過滿身是血的男子送醫後不治。

據了解，20歲王姓女子在該處租屋，23歲吳男也同住，原本王、吳和另一名24歲李姓友人在一起喝酒，後來有意追求王女的26歲許男找了30歲鄭男與26歲蔡男剛好來找王女，就一起加入酒局。

▲被殺的許姓男子躺在地上滿鮮血，王姓女子在旁邊哭泣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

喝酒過程中，吳男就對許男「有敵意」，講話愈來愈大聲，最後直接開嗆「混哪裡的？」，為了不在王女面前「漏氣」，許男也立刻回嗆，原本只是口角，後來吳男情緒失控，抓起屋內一把小型折疊刀就往許男身上捅，造成許男腹部和背部嚴重刀傷，李男也持刀出來幫忙，雙方陷入混戰。

屋主王女見狀嚇得趕緊上前勸阻，也被李男持刀砍傷手部，當場濺血，行兇的吳男在這場混亂中，自己的手指也因而骨折，與王女雙雙被送醫治療，所幸兩人都沒有生命危險，許男送醫搶救則宣告不治。

警方將行兇的吳姓嫌犯及助陣的李姓嫌犯當場逮捕，訊後依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方偵辦發現許男全身有17處刀傷，而吳、李兩人也坦承犯行，因此依殺人罪將兩人起訴。