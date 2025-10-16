兩岸分店逾80家！又一村老闆經歷超狂　愛店遭踹「重出江湖」

記者邱中岳／台北報導

連鎖水餃店「又一村」的賴姓創辦人，原本是在道上動刀舞槍的黑幫堂主，在35歲時金盆洗手，帶著小弟開起了水餃店，沒想到在9月底卻傳出因為愛店被酒醉的男子怒踹裝潢，氣得與對方理論並大打出手，憤而「重拾刀械」追砍對方，事後雙方互控傷害。

▲連鎖水餃店老闆曾是黑幫堂主（紅圈），卻因愛店被踹「重出江湖」持刀追砍對方。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，9月底某日晚上8時許，北市南京東路、林森北路口有兩名男子一言不合爆發全武行，警方到場後發現兩人早已離開現場，立刻調閱監視器追查，發現是連鎖水餃店58歲賴姓創辦人與另名55歲莊姓男子發生糾紛。

警方事後通知兩人到案說明，經調查，賴姓餐廳老闆不滿莊姓男子在酒後路過水餃店，竟狂踹店門口的裝潢，雙方因此發生口角，才會持刀追砍對方，莊姓男子左手遭劃傷，賴的肢體也有挫傷，雙方因此互控傷害，警方訊後依照傷害罪嫌將兩人移送法辦。

據悉，連鎖水餃店又一村在台北市有多家分店，賴姓創辦人原本是竹聯幫的堂主，但在35歲那年決定金盆洗手，帶著旗下小弟改行「包水餃」做生意，但沒想到事隔多年，又因愛店被踹而持刀傷人。

賴男的父母在遼寧街擺攤，他從小耳濡目染之下也懂得做出好吃的水餃，15歲那年，賴考上建國中學，但因父親外遇又家暴母親，導致賴直接離家出走並加入幫派，還成為竹聯幫的堂主。

由於犯案無數，賴男多次進出監獄，直到35歲那年在獄中遇到一位觀護人不斷苦勸，他才赫然醒悟一輩子打打殺殺不是個辦法，因此出獄後率領一票小弟轉作正當生意，經營時下最流行的西餐咖啡廳。

但好景不常，他因經營不善慘賠，後來想起母親當年包水餃的好手藝，決定回到父母水餃店的創始地「遼寧街」重新發展，希望靠眷村味東山再起。

水餃店之所以取名「又一村」，正是藉南宋詩人陸游詩詞「柳暗花明又一村」，期許人生處處有轉機。皇天不負苦心人，賴男靠著生意頭腦及傳家手藝快速發跡，不僅生意蒸蒸日上，連鎖分店更是一家接著一家開，短短數年全台就開了數家分店。

正當事業如日中天，賴男遇上道上兄弟勒索，對方藉口生意遭搶標，要他拿出300萬元的和解費。賴男透過管道打聽，發現對方根本是捏造名目強索費用，冷淡回道「我是混過的，也不去打聽打聽」，雙方一言不合相約談判，賴男帶槍隻身赴會。

但對方還譏他不敢開槍，讓他氣得朝對手大腿連開3槍洩憤，賴男因此被判刑8年，他擔心入獄會影響剛起步的事業，在2006年選擇棄保潛逃大陸，隔岸遙控妻子及小弟繼續發展水餃店生意。

幾年下來，賴男不僅維持住在台的事業版圖，還在上海重起爐灶，發展另一個嶄新的餐飲品牌，事業有聲有色，在當地開了10多家分店，光是其中一家熱門分店每月營業額就超過人民幣100萬元，兩岸分店總計超過80家。

後來賴認為兩岸事業已步上正軌，加上妻子及小弟也能接手，「該還的還是要還」，所以決定聯繫台北市萬華分局返國投案，未料出獄後卻又發生傷人事件。