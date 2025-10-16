　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩岸分店逾80家！又一村老闆經歷超狂　愛店遭踹「重出江湖」

記者邱中岳／台北報導

連鎖水餃店「又一村」的賴姓創辦人，原本是在道上動刀舞槍的黑幫堂主，在35歲時金盆洗手，帶著小弟開起了水餃店，沒想到在9月底卻傳出因為愛店被酒醉的男子怒踹裝潢，氣得與對方理論並大打出手，憤而「重拾刀械」追砍對方，事後雙方互控傷害。

▲▼連鎖水餃店老闆曾是黑幫堂主（紅圈），卻因愛店被踹「重出江湖」持刀追砍對方。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲連鎖水餃店老闆曾是黑幫堂主（紅圈），卻因愛店被踹「重出江湖」持刀追砍對方。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，9月底某日晚上8時許，北市南京東路、林森北路口有兩名男子一言不合爆發全武行，警方到場後發現兩人早已離開現場，立刻調閱監視器追查，發現是連鎖水餃店58歲賴姓創辦人與另名55歲莊姓男子發生糾紛。

警方事後通知兩人到案說明，經調查，賴姓餐廳老闆不滿莊姓男子在酒後路過水餃店，竟狂踹店門口的裝潢，雙方因此發生口角，才會持刀追砍對方，莊姓男子左手遭劃傷，賴的肢體也有挫傷，雙方因此互控傷害，警方訊後依照傷害罪嫌將兩人移送法辦。

據悉，連鎖水餃店又一村在台北市有多家分店，賴姓創辦人原本是竹聯幫的堂主，但在35歲那年決定金盆洗手，帶著旗下小弟改行「包水餃」做生意，但沒想到事隔多年，又因愛店被踹而持刀傷人。

賴男的父母在遼寧街擺攤，他從小耳濡目染之下也懂得做出好吃的水餃，15歲那年，賴考上建國中學，但因父親外遇又家暴母親，導致賴直接離家出走並加入幫派，還成為竹聯幫的堂主。

由於犯案無數，賴男多次進出監獄，直到35歲那年在獄中遇到一位觀護人不斷苦勸，他才赫然醒悟一輩子打打殺殺不是個辦法，因此出獄後率領一票小弟轉作正當生意，經營時下最流行的西餐咖啡廳。

但好景不常，他因經營不善慘賠，後來想起母親當年包水餃的好手藝，決定回到父母水餃店的創始地「遼寧街」重新發展，希望靠眷村味東山再起。

水餃店之所以取名「又一村」，正是藉南宋詩人陸游詩詞「柳暗花明又一村」，期許人生處處有轉機。皇天不負苦心人，賴男靠著生意頭腦及傳家手藝快速發跡，不僅生意蒸蒸日上，連鎖分店更是一家接著一家開，短短數年全台就開了數家分店。

正當事業如日中天，賴男遇上道上兄弟勒索，對方藉口生意遭搶標，要他拿出300萬元的和解費。賴男透過管道打聽，發現對方根本是捏造名目強索費用，冷淡回道「我是混過的，也不去打聽打聽」，雙方一言不合相約談判，賴男帶槍隻身赴會。

但對方還譏他不敢開槍，讓他氣得朝對手大腿連開3槍洩憤，賴男因此被判刑8年，他擔心入獄會影響剛起步的事業，在2006年選擇棄保潛逃大陸，隔岸遙控妻子及小弟繼續發展水餃店生意。

幾年下來，賴男不僅維持住在台的事業版圖，還在上海重起爐灶，發展另一個嶄新的餐飲品牌，事業有聲有色，在當地開了10多家分店，光是其中一家熱門分店每月營業額就超過人民幣100萬元，兩岸分店總計超過80家。

後來賴認為兩岸事業已步上正軌，加上妻子及小弟也能接手，「該還的還是要還」，所以決定聯繫台北市萬華分局返國投案，未料出獄後卻又發生傷人事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

國道《玩命關頭》！2男飆車追逐時速達207公里　下場出爐

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

國道《玩命關頭》！2男飆車追逐時速達207公里　下場出爐

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

公司欠薪司機罷駛！苗栗12條客運無預警停駛惹民怨　協調結果曝

288萬！TOYOTA「霸王級越野休旅」抵台　限量100輛超過2500人瘋搶

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

東吳富少搭貿易商子聯手黑幫搞跨國走私！

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

即／半脫褲拉扯年輕女　北市淫男訊後請回

更多熱門

相關新聞

湯麵一碗最少5隻蟲屍！釣出一票苦主

湯麵一碗最少5隻蟲屍！釣出一票苦主

高雄一間知名水餃店湯麵的湯麵爆出疑似食安問題，一名網友在Threads指控，點的湯麵內有蟲，且至少有5隻蟲在漂浮。對此，店家強調會停業清消；另外，高市府衛生局也前往該店稽查。

展望會兒少樂舞成果發表　信心滿滿自打95分

展望會兒少樂舞成果發表　信心滿滿自打95分

他看「4字春聯」傻了：我書沒讀好？神人秒答

他看「4字春聯」傻了：我書沒讀好？神人秒答

水餃店暗藏職業賭場警強力攻堅逮27人

水餃店暗藏職業賭場警強力攻堅逮27人

網友喝酸辣湯撈出一顆牙　網：二師兄的？

網友喝酸辣湯撈出一顆牙　網：二師兄的？

關鍵字：

又一村黑幫堂主水餃店

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面