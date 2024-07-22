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轉角遇見又一村！展望會兒少樂舞成果發表　信心滿滿自打95分

▲展望會秀林中心街舞班兒童展現自信風采。（圖／展望會提供，下同）

▲展望會秀林中心街舞班兒童展現自信風采。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會秀林中心及鳳林中心聯合辦理兒童樂舞成果發表會，現場聚集逾50名兒少和家長參與孩子們的舞台。秀林中心卓豫萍督導表示，「展望會辦理多元才藝課程讓資源有限的孩子們參與，透過展演提升孩子的自信，展現活力與熱情！許多家長特別出席欣賞孩子的演出，雖然天氣非常炎熱，民眾仍不減熱情，非常謝謝花蓮又一村文創園區無償提供場地，促成這樣的好事。」

▲展望會秀林中心街舞班兒童展現自信風采。（圖／展望會提供，下同）

▲展望會秀林中心街舞班舞出自信，現場民眾熱情加油打氣。

活動開始由秀林中心烏克麗麗班帶來一閃一閃小星星、雲上太陽等組曲，孩子們透過歌聲、手勢傳遞希望與勇氣；秀林中心街舞班每個孩子在陽光下揮汗如雨，努力展現自己的光芒；鳳林青發中心音樂班的青少年用清亮的歌聲，唱出月牙灣、一萬次悲傷、天天等曲目，每個孩子都閃閃發亮；自立個案小魚自彈自唱稻香抒發對家鄉的想望；最後青春無悔志工隊以大小姐舞蹈終場畫下美好句點。

▲展望會秀林中心街舞班兒童展現自信風采。（圖／展望會提供，下同）

▲台灣世界展望會秀林、鳳林中心兒童樂舞表演，增進孩子自信。

要升小四的街舞班小聖分享，「當初是因為爸爸也會跳街舞才加入，從開始到現在已經練了三年，真的好喜歡跳街舞啊！在班上很開心，我的舞風是Breaking、Popping和嘻哈，去表演的時候可以展現自己，想一直跳下去，因為都遇到很好的老師，未來目標是成為一個好的街舞老師！最開心的事是老師誇獎我的時候。」問到滿分100，會給今天的自己打幾分？小聖笑容燦爛地說95分。

▲展望會秀林中心街舞班兒童展現自信風采。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會看重每個孩子獨一無二的發展，我們深知給孩子一點養分，就會開出美好的花。秀林中心卓豫萍督導就像個媽媽一樣，前後場關注孩子的情況說著：「其實我們的孩子都很棒！只是需要多點肯定。雖然生活不容易，看到很多家長排除萬難，特別到現場看孩子的演出，非常感動。謝謝社會大眾的善意與支持，讓我們一線工作者能夠延續這些陪伴的工作，我們會繼續努力！」

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