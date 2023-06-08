水餃店4字春聯看不懂！他超困惑「是我書沒讀好？」神人一秒解答

▲老闆貼出四字春聯。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者朱祖儀／綜合報導

有些店家為了迎好運，會在店內貼上春聯，不過你有看過這款嗎？近日一名網友去吃水餃，但在牆壁上看到4字春聯，卻無法解讀其中的含意，不禁懷疑是不是自己的書沒讀好。文章曝光後掀起討論，有神人一看馬上發現這是組合字，並點出這些字的真正意思。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到店家在牆壁上面貼了一幅4字春聯，不過不是常見的吉祥話，有些還像是自創的字，讓他看了霧煞煞，「我只是去吃個水餃，就發現自己書沒讀好…」。

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照片中看到，第一個字看起來像是「家」，可是寶蓋頭下面卻是一個「女」加上「孔」；第二個是攏；但第三個字又讓人看不懂了，最左邊部首是「阜」部，中間像是「來」，最右邊則是「元」；最後一個則是「豕」字。整體看起來像是組合字，卻並非常見的招財進寶，難怪會讓原PO看了滿頭問號。

▲網友解釋其中含意。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



照片曝光後，隨即有專業網友一眼就看出含意，指出「好孔攏來阮家（好康都來我家）拆成上下字包覆整體，形成一個家的感覺」、「好孔（台語唸康）攏來阮家，最下面寫成豕，可能是為了將這四個字結合成一個字，因為第一個字有宀（寶蓋頭），象徵好康不外露，我自己的看法」、「好康攏來阮家」。