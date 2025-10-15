　
    • 　
>
地方 地方焦點

發電量相當15600片太陽能板　桃園打造全台首座ROT綠能水資源中心

▲桃園ROT綠能水資源中心沼氣發電系統啟用

▲桃園打造全台首座ROT綠能水資源中心，沼氣發電系統啟用。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與永豐餘集團旗下豐川綠能科技15日共同宣布，全台首座以ROT（民間興建營運後轉移）促參模式轉型的綠能水資源回收中心—「龜山水資源回收中心」正式啟用沼氣發電系統，成為全國循環經濟與綠能轉型的指標案例。

市長張善政在啟用典禮中指出，桃園是台灣產業重鎮與用電核心，也是落實淨零轉型的重要前線。龜山水資源回收中心營運逾30年，服務近2萬戶、每日處理約2萬3千噸生活與事業廢水。此次引進民間投資與技術，成功以ROT方式推動轉型，成為全國第一個促參法下的綠能回收中心，不僅加速實現2050淨零排放國家目標，也為全台示範一條公私協力的永續道路。

▲桃園ROT綠能水資源中心沼氣發電系統啟用

▲水資源回收中心沼氣發電系統設置。（圖／水務局提供）

張市長強調，後續市府將推動水足跡、碳足跡盤查、環境教育場所與TAF實驗室認證等措施，全面翻轉傳統水資源回收場的營運模式，走向智慧化、低碳化。

永豐餘投控暨豐川綠能科技董事長葉惠青表示，永豐餘多年來深耕循環經濟，建構獨有的再生能源閉環系統。此次導入專利沼氣技術，將污水處理過程中產生的高有機污泥，轉化為純度超過83%的高品質沼氣，再轉為綠電，實現從「排放廢棄」走向「資源再生」的關鍵跨越。

▲桃園ROT綠能水資源中心沼氣發電系統啟用

▲水資源回收中心沼氣發電系統設置。（圖／水務局提供）

水務局表示，透過厭氧處理與沼氣發電技術，龜山水資源回收中心每年可發電約640萬度，創能量相當於超過1萬5,600片400W太陽能板的年發電量（註1），足以供應約1,540戶家庭一整年的用電需求。沼氣發電不僅能自用，還可併入台電電網供民眾使用，真正落實「轉廢為能」、「在地供電」的綠能願景。

此外，該中心更具備減廢與減碳的環境效益，年碳排可減少超過7,000噸CO2e，處理中心內污泥年產量由1,800噸降至1,000噸，減量達40%。結合水資源回收、能源再利用與碳排減量，龜山水資源回收中心已躍升為全國首座具備三重效益的智慧綠能廠。

10/14 全台詐欺最新數據

桃園水務局ROT綠能水資源中心沼氣發電系統

