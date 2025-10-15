彰化測速「桿王」出爐！東外環蟬聯寶座　歐寶飆速135k被扣牌了

▲歐寶轎車狂飆135公里開罰1萬2千元。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局交通隊最新公布今年度前3季測速取締排行榜，位於台74甲線東外環道2.2公里處的固定測速桿，再度以驚人的6,398張罰單蟬聯「桿王」寶座，139縣道7.7公里處測速桿則緊追在後。其中有一輛藍色歐寶轎車，在台61線西濱快速道路以時速135公里狂飆，超速45公里，吃上1萬2千元罰單，並吊扣牌照半年，成為今年前三季的「超速冠軍」。

▲彰化縣今年固定測速桿由東外環2.2K蟬聯冠軍。（圖／警方提供）

彰化縣警方統計，全縣目前共有38支固定式測速照相桿（不含56處科技執法設備），今年1至9月取締違規前十名路段如下表列：



排名 路段名稱 取締違規件數 1 台74甲線2.2K處南下 6,398件 2 彰化市縣139線7.7公里處 5,431件 3 芬園鄉縣139線8.537公里處 2,577件 4 台61線170.11K南向 2,027件 5 員林市員埔路與三潭巷口 1,788件 6 和美鎮和港路與西興路口 1,746件 7 台1線201.4K處南下（大村鄉） 1,566件 8 鹿港鎮鹿和路二段507號前 1,286件 9 竹塘鄉中央路二段與大湖路口 1,094件 10 二林鎮太平路與修心路口 1,046件

值得注意的是，去年冠軍也是台74甲線2.2K處，當時全年開出1萬2833件罰單，今年前三季已累積6398件，持續穩坐取締王位。

▲彰化139縣道7.7K測速桿榮登亞軍。（圖／警方提供）

今年最誇張的超速案例發生在9月26日上午7時59分，一輛藍色歐寶自小客車行經台61線西濱快速道路線西段南下170.11公里處，在限速90公里的路段竟開到135公里，超速45公里，成為超速罰單王。警方依「道路交通管理處罰條例」規定，快速道路超速基本罰鍰為3千元，但若超速超過40公里，將採累進罰額，這輛歐寶車因此被開罰1萬2千元，吊扣牌照6個月，成為今年前三季單一車輛最高罰款。

警方進一步分析，這十大取締路段今年事故率下降約16.67%。彰化縣警察局強調，設置固定測速照相桿並非以開罰為目的，主要目的在於降低事故發生率，保障用路人安全。提醒駕駛人行經這些路段時務必依速限行駛，安全才是回家唯一的路。

