律師慘了！二度用AI寫法院文件「造假判例」　法官怒：浪費時間

美國紐約一名律師因在法院文件中2度使用人工智慧（AI）生成內容，再度陷入爭議。紐約最高法院（New York Supreme Court）法官柯恩（Joel Cohen）近日裁定，律師富特（Michael Fourte）及其所屬事務所在提交給法院的文件中，多次使用AI生成的虛構判例與引述，不僅引發原告申請制裁，且他在提交辯解書、試圖說明自己為何使用AI時，又再度出現新的AI虛構引文。

根據《404媒體》（404 Media）與《路透社》（Reuters）報導，法院公開文件顯示，該案原涉家庭成員間的借款與契約紛爭，案情並不特殊，但富特事務所因多次引用不存在的案例而成焦點。

柯恩在裁定中寫道，被告律師不僅在簡易判決的陳述書中使用AI生成的假引文，連在反駁原告制裁聲請的文件裡，也再度出現多個AI「幻覺」內容。

法官批評，「換言之，這名律師仰賴未經查證的AI，且他自己稱該AI由監督不周的同事操作，來為他辯解自身使用未經查證AI的行為。」

判決書並強調，此類虛構引用有時雖「碰巧」符合現行法律原則，但純屬偶然，無法掩飾其荒謬，「當假案例被用來支撐看似正確的法律主張時，法院與對造律師難以及時察覺，對司法程序造成嚴重風險。」

柯恩警告，濫用AI於法律文書可能讓虛假內容被納入裁判，迫使法院浪費寶貴時間與資源清查錯誤，並直言，「簡言之，不要浪費法院的時間。」

被要求說明時，富特承認文件確有錯誤，但辯稱是員工未遵循指示所致。他在庭上表示，「法官大人，我對此極為震驚，沒有任何藉口。」

富特補充，自己「確有檢核案例是否存在」，但撰寫反駁文件時讓員工參與複核，最終仍未發現引文造假。他形容閱讀該文件的經驗，「令人沮喪，甚至覺得不像人類會做出的事」。

但後續審查顯示，富特在反駁制裁時提交的文件中，虛構引文比原先更多。法官統計，該律師提交的資料中有7段引用來自不存在的案例，另有3段引文與主張內容毫無關聯。原告律師其後又在他反對支付律師費的文件中，發現更多假案例。

最終，法院裁定被告須支付原告方因處理AI虛假引文所致的延誤與額外律師費，並命令將此裁定副本送交新澤西州律師道德辦公室（New Jersey Office of Attorney Ethics）備查。

柯恩在命令中嚴正寫道，「當律師未檢查自己的工作，無論內容是否由AI生成，他損害的不只是當事人權益，更背離法院與法律專業的信任。律師的誠信義務，不能委由一個軟體程式。」

對於裁決，富特拒絕進一步評論。他透過聲明回應，「因案件仍在審理中，出於對程序與客戶保密的尊重，我們不就細節發言。我們已與法院直接處理，並已建立更嚴格的文件驗證與監督機制，目前無其他評論。」

