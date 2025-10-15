　
社會 社會焦點 保障人權

請病假10個月領薪卻偷開餐廳　澳底海巡遭記2大過免職

▲▼海巡署艦隊分署第十六(澳底)29歲海巡隊林姓隊員賺錢賺得不亦樂乎。（圖／翻攝自林姓隊員Threads）

▲澳底29歲海巡隊林姓隊員3度以憂鬱症延長病假，卻偷偷賺錢賺得不亦樂乎。（圖／翻攝自林姓隊員Threads）

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

海巡署艦隊分署第十六(澳底)29歲海巡隊林姓隊員，遭鏡報爆料以憂鬱症為由，3度申請帶薪延長病假，直到今年年底，陸續請了10個多月的假，期間林卻偷偷開了2家海鮮燒烤餐廳、搞團購，爽爽的坐領雙薪。對此，艦隊分署除依職權啟動行政調查、全力配合檢方偵辦外，並綜合各項調查事證，已於本(15)日召開考績會議，決議以兩大過免職處分，展現嚴整紀律、決不寬貸之立場。

艦隊分署表示，林姓隊員以公立醫院開立的「適應障礙症合併憂鬱及焦慮」醫師診斷證明，自2024年底起首次申請延長病假，至2025年6月申請第3次延長病假，均依《公務人員請假規則》檢具中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具之診斷證明書，程序完備並符合規定。艦隊分署於核准文件中也明確告知當事人，請假期間仍具公務人員身分，應遵守《公務員服務法》第14條「不得兼職」等相關規範。

艦隊分署指出，本案後續將由政風業管提出監督檢討報告；另為強化請假管理與審核把關，已檢討未來凡涉及長期病假案件，均須經呈報海巡署核定，並與醫院溝通針對申請長期病假的個案，建立評估機制，以嚴格落實監督管理，維護公務紀律與機關形象。

艦隊分署再次重申，將持續秉持「依法行政、嚴謹用人原則」，兼顧同仁健康關懷與組織紀律，確保紀律整頓落實，杜絕疑慮，維護公信。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

做節目18 年、擔任新聞主播以及節目主持超過 20 年的許琡婷，今年首度以主持人身份闖進金鐘獎殿堂！她主持的公視台語台節目《無事坐巴士》入圍「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，同時以製作人的另一個公視台語台節目《下半場練習生》也入圍「最佳生活風格節目」，雙喜臨門讓她激動尖叫，甚至哭了兩輪。第一時間，她立刻打電話與媽媽分享，更跑去爸爸的牌位前「報喜」，感動落淚表示：「最想分享的就是我的爸爸媽媽。」

