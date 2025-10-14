　
社會 社會焦點 保障人權

拐賣17台人赴柬埔寨付贖才放人　詐團「招募組」幹部押解返台

▲萬源人蛇集團重要幹部范宇恆遭刑事局國際刑警科幹員押解返台 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬源人蛇集團重要幹部范宇恆，遭刑事局國際刑警科幹員押解返台 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣民眾被黑幫賣到柬埔寨的跨國販運犯罪喧騰一時，檢警歷經兩年多追查與跨國合作，陸續將涉案犯嫌追捕到案，桃園地院在2023年8月依共同圖利以詐術使人出國罪、偽造文書罪等罪嫌判處萬源集團主嫌楊姓、蔡姓、何姓與詹姓等4人有期徒刑8年至12年不等。另在刑事局與越南警方合作下，涉案逃逸到柬埔寨詐騙園區的萬源集團幹部范宇恆（21歲、傷害等多項前科）也於9月底押解回台，結束近3年的海外通緝逃亡。

檢警查出4名主嫌於2022年6月間加入綽號「古哥」、「小古」等大陸籍男子所籌組的跨國犯罪組織，對外假冒「萬源娛樂」、「萬古娛樂」、「直營娛樂」、「萬源集團」等名號，以柬埔寨波哥山園區為據點，從事詐欺及人口販運犯罪。他們透過社群媒體張貼「高薪出國工作」等廣告，誘騙國人赴柬埔寨從事文書、客服或娛樂相關職務，民眾被騙出國後，慘遭拘禁、監控與毆打。

刑事局調查，萬源集團至少誘騙17名台灣民眾出境，受害者抵達後手機被沒收、行動受限，甚至遭凌虐或威脅拍攝求救影片。部分家屬為救人返國，支付高達60萬元以上贖金。該案檢警持續追查海外共犯。刑事局國際刑警科、桃園地檢署與駐越南聯絡組日前合作，成功鎖定案發後潛逃的范宇恆（21歲）。范嫌自2022年起在柬埔寨詐騙園區擔任「招募組」幹部，負責以假職缺誘騙被害人赴柬埔寨從事詐欺活動，對不服從者施以毆打、強迫勞動，甚至對孕婦也不留情。被害人若想脫逃，還被強索15萬元至60萬元不等「贖金」。

范嫌因涉及人口販運及詐欺等案，目前身背傷害罪及5項人口販運通緝。刑事局指出，台灣檢警與越南警方情報合作，在9月24日在越南將范嫌緝捕到案，並由刑事局國際刑警科押解返台。桃園地方法院裁定羈押，成功瓦解該集團跨國勢力。

刑事局表示，近年東南亞「高薪求職陷阱」仍層出不窮，提醒民眾切勿輕信社群媒體或不明人士招募的海外工作訊息，如有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線，或參閱外交部官網「海外陷阱宣導專區」，查證職缺真偽，避免陷入跨國詐騙與人口販運危機。

10/13 全台詐欺最新數據

