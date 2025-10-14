　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原高中輕生案「懲處竟歸零」！涉霸凌校安訴訟調解塗銷記過

▲豐原高中輕生案！惡師霸凌懲處竟歸零成「全國首例」　中市府挨轟狀況外。（圖／人本基金會提供）

▲豐原高中輕生案，黃姓前校安人員(右)遭記過免職，但在去年提出行政訴訟調解，校方竟同意讓其懲處歸零，成「全國首例」。（圖／人本基金會提供）

記者游瓊華／台中報導

2023年台中市豐原高中驚爆一名蔡姓高中生，因為不堪遭學校學務主任、主任教官等人霸凌，在學校內撒白包後輕生，直到學生父親召開記者會，此事才爆出，相關人員均遭懲處。不過，台中市議會民進黨團今（14）日召開記者會，痛批市府竟讓受懲處師長的紀錄在法院調解後被撤銷，整起事件悄悄被歸零，成為全國首例，更離譜的是，教育局身為上級主管機關卻未能即時掌握，顯示市府監督失靈。

對此，台中市教育局回應，校方在法院調解時，以處分程序不合等原因同意撤銷記過處分，且未及時採取其他適法措施，明顯有疏失，教育局已主動展開調查，將追究校長及相關人員責任，嚴懲嚴辦。

該名高中生在前年2月輕生，家長在人本基金會陪同下，爆料孩子在校無故頻遭搜身、搜書包等情事，長達1年，校方歷經多次調查，案情逆轉認定霸凌案成立。

市府當時也懲處相關人員，其中，不當管教案，前學務主任停職1年，霸凌案停聘1年，共停聘2年，主任教官撤職、校安人員不當管教記過免職。沒想到，黃姓前校安人員2024年10月24日提出行政訴訟調解，法院確認，學校應塗銷黃男處分，訴訟費用由雙方各自負擔。隨後在兩周後，豐原高中就依調解結果正式撤銷該處分紀錄，意味著社會矚目的不當管教事件，最終在未經任何公開說明的情況下劃下句點。

▲豐原高中輕生案！惡師霸凌懲處竟歸零成「全國首例」　中市府挨轟狀況外。（圖／人本基金會提供）

▲民進黨團痛批，中市府口口聲聲喊「霸凌零容忍」如今淪為「事後可和解」，這不是教育正義，而是對生命的再一次輕忽。（圖／記者游瓊華翻攝）

黨團總召王立任指出，懲處決議原是經多次調查確認，但校方調解時，竟僅派一名校安人員出席，連校長都缺席，該員擅自同意和解、塗銷記過，無視先前嚴謹的調查程序，砲轟此惡例一開，之後其他不適任教師、霸凌案件的處分都能輕易撤銷。

今天共同出席召開記者會的人本教育文教基金會表示，先前校事會議調查報告指出，黃男曾懷疑蔡生偷竊，將蔡生留在教官室長時間逼問，並以「不承認沒關係，我們就耗到你承認為止」及「竊盜是公訴罪」、「搞到少年法庭就不好了」等語施壓恐嚇。此後又在走廊上當眾稱蔡生為「重嫌疑人」，讓蔡生崩潰情緒失控、哭泣求助，心理受到嚴重創傷，事後無法返班上課。

調查也發現，平時，黃男常無故搜查蔡生書包與口袋，甚至以校內跑馬燈公開廣播要求蔡生到學務處報到，學生們事後也作證，黃男態度粗暴、語氣強硬。人本不滿，黃男如此嚴重行徑竟能開惡例調解塗銷處分。

教育局強調，雖然校安人員的聘用與管理為學校事務，不必向教育局報備，但此案受到社會矚目，校方向教育局報備懲處建議後，再由校方發出懲處令，即使法院認為學校援引錯誤法令，但學校應另行補正處分，而非逕用調解方式撤銷原處分，且未及時採取其他適法措施，校方顯有疏失，教育局已主動展開調查，秉持「勿枉勿縱」原則，將嚴予追究校長及相關人員責任，嚴懲嚴辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市開8億分手費遭拒！李四川：新壽要107億
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長明下午赴刑事局偵訊
快訊／台灣大賽賽程出爐！
花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒：馬上加回來
快訊／李亞鵬宣布離婚
23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年
快訊／劉俊謙結婚了！　認愛蔡思韵5年修正果…甜曬婚紗照
輝達北士科還在卡　李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／直播嗆「斬首賴清德」惹議！　館長明下午赴刑事局偵訊

新北某科大遭潛入！講師追逐擒一女…她帶起子「想到校園回憶」

國3彰化段休旅車深夜自撞護欄　2人送醫車流回堵1公里

嘉義黑衣男喝爛醉！闖廟會遶境「持刀揮舞」　2警火速壓制在地逮捕

彰化科技執法9個月開7.7萬張！國庫進帳8600萬　榜首路段曝光

花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒「心態可議」：馬上加回來

豐原高中輕生案「懲處竟歸零」！涉霸凌校安訴訟調解塗銷記過

赴花蓮打工成白骨！23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年

快訊／桃園楊梅米糠倉庫大火　消防急灌救持續悶燒中

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨！她良心不安1年後才說　4男女收押

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

快訊／直播嗆「斬首賴清德」惹議！　館長明下午赴刑事局偵訊

新北某科大遭潛入！講師追逐擒一女…她帶起子「想到校園回憶」

國3彰化段休旅車深夜自撞護欄　2人送醫車流回堵1公里

嘉義黑衣男喝爛醉！闖廟會遶境「持刀揮舞」　2警火速壓制在地逮捕

彰化科技執法9個月開7.7萬張！國庫進帳8600萬　榜首路段曝光

花蓮縣官員突退出救災群組　季連成怒「心態可議」：馬上加回來

豐原高中輕生案「懲處竟歸零」！涉霸凌校安訴訟調解塗銷記過

赴花蓮打工成白骨！23歲女慘被虐殺棄屍　友「爽領死人錢」一年

快訊／桃園楊梅米糠倉庫大火　消防急灌救持續悶燒中

23歲女遭打死曝屍山區剩白骨！她良心不安1年後才說　4男女收押

吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

因應延遲退休　陸「國考」年齡放寬至38歲

2度槓龜金曲歌王！　楊肅浩吐「塞翁失馬」心境...嗨曝重磅喜訊

聯邦快遞以全新航線連結南韓、中國和越南　加速跨境成長動能

科技化身生命線　潮州警機警尋獲輕生男挽回一命獲獎

黨主席選前關鍵時刻！鄭麗文拜會桃市議會　議長邱奕勝公開力挺

南投醫院啟動自動化檢驗系統　提供更便捷、高效的醫療體驗

北市府開8億分手費遭拒　李四川：新壽計算50年利潤要107億

金價衝破4000美元頻創高　外銀：後市仍有高點可期

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝　店員：很多人搞錯了

盜版張韶涵.潘瑋柏合體　唱〈快樂崇拜〉引回憶殺

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

台中社區「2噸重陽台」4樓崩落　住戶半夜被嚇醒

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

殺豬公抱10多萬銅板　台銀狠酸：不是幫你數錢的

獨／撿電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　他含淚曝：後悔做好人

長榮低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

長榮空姐今火化　勞動局報告出爐

竹聯仁堂軍師走完神秘一生　告別式與前大哥同一場地

更多熱門

相關新聞

高中生校內輕生「霸凌成立」學務主任停聘

高中生校內輕生「霸凌成立」學務主任停聘

去年2月18日台中市豐原高中一名高中生，因為不堪遭學校學務主任等人霸凌，在學校內撒白包後輕生，其霸凌案原本學校調查結果不成立，但教育局退回學校調查報告，並要求重啟調查，結果出爐，前學務主任、主任教官及一名校安人員確定霸凌成立，學校今(17)日重開教評會，決議將前學務主任停聘，而校安人員已於事件發生後離職，學校不再錄用，至於主任教官則由教育局召開軍訓教官人事評審會決議撤職。在事後一年後，還給受害高中生一個公道。

關鍵字：

豐中

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

長榮空姐回家了！父母現身告別式忍痛送別愛女

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

23歲女遊花蓮遭打死棄屍！友人1年後才曝內幕

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

于朦朧母親爆輕生送醫不治！陸YTR稱「自盡或遭滅口」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面