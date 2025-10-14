豐原高中輕生案「懲處竟歸零」！涉霸凌校安訴訟調解塗銷記過

▲豐原高中輕生案，黃姓前校安人員(右)遭記過免職，但在去年提出行政訴訟調解，校方竟同意讓其懲處歸零，成「全國首例」。（圖／人本基金會提供）



記者游瓊華／台中報導

2023年台中市豐原高中驚爆一名蔡姓高中生，因為不堪遭學校學務主任、主任教官等人霸凌，在學校內撒白包後輕生，直到學生父親召開記者會，此事才爆出，相關人員均遭懲處。不過，台中市議會民進黨團今（14）日召開記者會，痛批市府竟讓受懲處師長的紀錄在法院調解後被撤銷，整起事件悄悄被歸零，成為全國首例，更離譜的是，教育局身為上級主管機關卻未能即時掌握，顯示市府監督失靈。

對此，台中市教育局回應，校方在法院調解時，以處分程序不合等原因同意撤銷記過處分，且未及時採取其他適法措施，明顯有疏失，教育局已主動展開調查，將追究校長及相關人員責任，嚴懲嚴辦。

該名高中生在前年2月輕生，家長在人本基金會陪同下，爆料孩子在校無故頻遭搜身、搜書包等情事，長達1年，校方歷經多次調查，案情逆轉認定霸凌案成立。

市府當時也懲處相關人員，其中，不當管教案，前學務主任停職1年，霸凌案停聘1年，共停聘2年，主任教官撤職、校安人員不當管教記過免職。沒想到，黃姓前校安人員2024年10月24日提出行政訴訟調解，法院確認，學校應塗銷黃男處分，訴訟費用由雙方各自負擔。隨後在兩周後，豐原高中就依調解結果正式撤銷該處分紀錄，意味著社會矚目的不當管教事件，最終在未經任何公開說明的情況下劃下句點。

▲民進黨團痛批，中市府口口聲聲喊「霸凌零容忍」如今淪為「事後可和解」，這不是教育正義，而是對生命的再一次輕忽。（圖／記者游瓊華翻攝）



黨團總召王立任指出，懲處決議原是經多次調查確認，但校方調解時，竟僅派一名校安人員出席，連校長都缺席，該員擅自同意和解、塗銷記過，無視先前嚴謹的調查程序，砲轟此惡例一開，之後其他不適任教師、霸凌案件的處分都能輕易撤銷。

今天共同出席召開記者會的人本教育文教基金會表示，先前校事會議調查報告指出，黃男曾懷疑蔡生偷竊，將蔡生留在教官室長時間逼問，並以「不承認沒關係，我們就耗到你承認為止」及「竊盜是公訴罪」、「搞到少年法庭就不好了」等語施壓恐嚇。此後又在走廊上當眾稱蔡生為「重嫌疑人」，讓蔡生崩潰情緒失控、哭泣求助，心理受到嚴重創傷，事後無法返班上課。

調查也發現，平時，黃男常無故搜查蔡生書包與口袋，甚至以校內跑馬燈公開廣播要求蔡生到學務處報到，學生們事後也作證，黃男態度粗暴、語氣強硬。人本不滿，黃男如此嚴重行徑竟能開惡例調解塗銷處分。

教育局強調，雖然校安人員的聘用與管理為學校事務，不必向教育局報備，但此案受到社會矚目，校方向教育局報備懲處建議後，再由校方發出懲處令，即使法院認為學校援引錯誤法令，但學校應另行補正處分，而非逕用調解方式撤銷原處分，且未及時採取其他適法措施，校方顯有疏失，教育局已主動展開調查，秉持「勿枉勿縱」原則，將嚴予追究校長及相關人員責任，嚴懲嚴辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995