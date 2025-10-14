男友不小氣！開房間「1原因」要求AA制　網友反應曝光：這是原則

▲開房間能接受AA制嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多情侶在花費上，都會採AA制，以避免因為金錢而產生爭執，但如果是開房間，也會AA制嗎？近日就有女網友透露，她與男友交往多年，從未為錢爭執，但現在卻在「開房間要不要AA制」這件事上，陷入兩難，如果費用要一人出一半，她內心真的覺得很奇怪。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「想問女生們覺得開房錢能AA嗎」為標題發文表示，她與男友大學時期就交往至今，因雙方都在外租屋，所以過去若想發生關係，就會在各自家中。原PO說，因為當時他們都是學生，所以出去玩、吃飯等，都是AA制，但男友也不是小氣的人，會買禮物給她，看到好看的衣服也會送她。

只是，兩人現在畢業後，各自搬回家住，如果想要發生關係，就得開房。男友主張，發生關係是兩個人都開心的事情，所以開房間應該AA制，不該由一人負擔全額。原PO雖理解這個道理，但內心還是覺得很怪，有人懂她的心情嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那就先不要做囉！等雙方都找到工作可以分擔房間費或是其中一方妥協」、「那如果他下次用一樣的原因要你A保險套呢？老實說這是價值觀的事情」、「他當然可以選擇AA，我們也當然可以選擇不去」、「多數時候我都AA，但房間錢跟套套錢我絕對不A，這是個人原則，要A就不做，反正我做不做都沒差，生理需求不大」。也有網友表示，「我都跟我男友A欸，我覺得想法看個人啦，如果是男友要求要開，他出合理，兩個人都想的話 ，AA合理」。