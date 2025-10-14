領不到失業補助　北漂男區公所門口咆哮！警安撫開導解圍

▲警方將失業咆哮的何男帶回警所勸說安撫。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

從南部來桃園謀生的43歲何姓男子，數月前被公司裁員生活拮据，到區公所欲申請急難救助金，但因為短期內同一事由已申請過，無法再次請領，何男憤而在區公所門口咆哮怒罵，警方獲報到場將何男帶返所勸說，並提供泡麵讓他果腹，同時將幫助他尋找工作機會，何男才平復心情。

▲警方提供何男泡麵，並允諾介紹工作機會。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於13日上午接獲報案，有一名男子在大園區公所門口咆哮鬧事，員警獲報前往了解，得知該名男子是因為失業領不到急難救助金才有如此脫序舉動，員警見他情緒失控，先將他帶回派出所安置，並提供泡麵讓他果腹疏緩情緒。

何男向員警表示，他多年前獨自從南部北上就業，但數月前被公司裁員，後續求職不順處處碰壁，自己一個人生活無依無靠經濟拮据，日前曾向區公所急難救助金，沒想到今日第二次前往申請時，卻被告知同一年度同一事由僅能申請一次，因此才會情緒失控。員警得知後耐心向何男關懷開導，並願意幫忙尋找轄內工廠的打工機會，何男在員警的暖心安撫下情緒逐漸平復，感謝警方熱心幫忙，協助他度過失業的低潮。