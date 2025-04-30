開車抽菸被攔查竟跳針！27歲賓士男跳針手狂抖　一原因先吞罰單

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前巡邏發現27歲劉姓男子開著一輛白色賓士C300時，車窗敞開，左手夾根香菸，要求停車受檢，且詢問車上是否有違禁品，不料，劉男情緒開始不穩，激動咆哮，且拿手機對著員警錄影，盡管員警說明是交通攔查，並非臨檢行動，仍止不住劉男怒火，員警後來返所調閱密錄器，發現他並未繫安全帶，依法開罰1500元。

▲▼男子邊開車邊抽菸，不滿被攔查狂咆哮，警方調閱密錄器發現未繫安全帶開罰。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第二分局永興派出所員警日前傍晚在太原路三段巡邏時，發現劉男邊開車邊抽菸，為確保交通安全，遂攔停該車稽查。

員警認為劉男手持香菸開車，出於敏銳本能便詢問身上有無違禁品、是否願意下車讓他察看確認，不料劉男情緒開始激動起來，不但拿手機反拍錄影，還要求員警提供異議紀錄表，盡管員警說明此次為交通攔查，並非臨檢行動，劉男顯然聽不下去，情緒持續失控，一再咆哮。

員警和他僵持幾分鐘後離去，返回派出所後調閱密錄器畫面，確認劉男當時沒有繫安全帶，依道路交通管理處罰條例第31條第1項規定「汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人1千5百元罰鍰。」依法掣單開罰；另手持香菸開車一事，因無明顯事證足認影響他人行車安全，只實施勸導。

．ETtoday新聞雲提醒，吸菸有礙健康。