電動車市場熱絡！中國「充電站」數量破30萬座…是加油站的3倍

記者廖翊慈／綜合報導

中國新能源車普及速度驚人，官方最新數據顯示，截至2025年8月底，全中國已建成全球規模最大、服務能力最強的電動車充電網絡，充電設施總量達1734.8萬個，相當於每5輛新能源車配備2個充電樁，規模穩居世界第一。

據《央視財經》報導，目前全中國公共充電站總量突破30萬座，較2021年成長303%，遠超加油站的約11萬座，為跨省長途出行提供充足保障。高速公路休息站已建成超過4萬個充電站點，較五年前擴容5倍；全中國97%的縣城及80%的鄉鎮已設置公共充電設施，基本打通城鄉充電「最後一公里」。

市場方面，特來電、星星充電、雲快充等主要業者占據主導地位，前十家企業合計掌握77.8%的公共充電樁。具體來看，特來電營運82.1萬台（市占率19.0%）、星星充電70.7萬台（16.4%）、雲快充66.9萬台（15.5%）。

值得注意的是，全中國高功率充電設施已達3.7萬台，「1秒充1公里」的超快充技術逐步落地。中國國務院及相關部門近日發布《關於促進高功率充電設施科學規劃建設的通知》，明確提出到2027年底，全中國大功率充電設施總量將突破10萬台，並透過用地、供電及財政補貼等政策支持建設。

除了充電網絡，換電基礎設施也在快速擴張。截至8月底，全中國換電站數量達4946座，蔚來、奧動新能源等企業持續加速布局。其中，蔚來已建成3482座換電站，其中1001座設於高速公路，實現主要幹線全覆蓋，日均換電次數高達9.7萬次，目標是在2025年底前，讓全球換電站總數突破4000座。