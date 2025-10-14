　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「退熱貼助眠」爆紅！有人險失去小拇指　醫師揭原因

在 Threads 查看

記者葉國吏／綜合報導　

最近Threads 上流行一種「退熱貼助眠法」，有網友分享，只要在睡前將退熱貼貼在小指上，隔天起床會精神滿滿，甚至有人讚嘆效果驚人「睡得像沒了知覺！」這個特別的方式引來眾多討論與嘗試，不過每人感受不同，甚至還有人差顯失去小拇指。面對網路現象，有醫師透露其背後原理。

在 Threads 查看

這項方法源自日本網友的生活小技巧，認為小指和心臟、自律神經有關。雙連新悅中醫診所的中醫師賴俊宏指出，退熱貼能讓小指末端降溫，進一步降低體表溫度，有助於促進褪黑激素分泌並激活副交感神經，幫助身體放鬆以進入睡眠。他還提到，其實涼感不必限定在小指，只要皮膚感受到涼意都可能有助於入眠。

網友們紛紛分享親身體驗，意見卻呈現兩極。有些人直呼效果驚艷：「貼完真的是一夜好眠！」還有人幽默表示：「乾脆兩隻手全貼滿，睡個天荒地老！」但也有部分人吐槽效果平平，懷疑只是心理暗示造成的結果。尤其是失眠者群體，有人認為退熱貼取代了安眠藥，但也有人表示完全沒感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過也有網友貼出小拇指因血液不流通而腫脹發紫的照片寫道「學最近脆很紅的小林退熱貼入睡法，因為沒有透氣膠帶拿OK繃來黏，想說手怎麼怪怪的 結果小妞妞變紫色的。差點失去我的小拇指。」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮空姐家屬「氣憤不解」：一個活潑快樂的孩子沒了
快訊／台股嗨漲570點刷新高！　台積電衝天價
樂天女孩被爆違法　球團緊急回應
山本由伸笑翻記者會！曝染黑髮原因「太亮了」
猝死「長榮空姐」遺體火化　同事淚送最後一程
大谷翔平「登板日」決定了！　總教練透露打心理戰
快訊／川普宣布「加薩戰爭」結束！　以色列、哈瑪斯完成最後人質
機場航務員打臉長榮座艙長　SOP揭露「機上叫救護車」不用自費

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「退熱貼助眠」爆紅！有人險失去小拇指　醫師揭原因

花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

颱風「風神」呼之欲出　專家：生成機率7成以上

好市多烤雞腿又變貴？　網友曝4入價格掀「縮水漲價」論戰

2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近！最新預測曝

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅被疑內定　拱天宮曾解釋：有祂的用意

文化大學勞動系傳將「廢系」　校方回應了

「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

「退熱貼助眠」爆紅！有人險失去小拇指　醫師揭原因

花縣府爆「10/13補簽9/21撤離造冊」　光復鄉民怒批偽造文書

颱風「風神」呼之欲出　專家：生成機率7成以上

好市多烤雞腿又變貴？　網友曝4入價格掀「縮水漲價」論戰

2地迎「大量降雨」威脅　有熱帶系統逼近！最新預測曝

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅被疑內定　拱天宮曾解釋：有祂的用意

文化大學勞動系傳將「廢系」　校方回應了

「準風神」拋物線轉彎撲台？　最新路徑預測分岔

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

東京米其林二星餐廳為客座休息　主廚11/14快閃「焰牛排館」3天

福士蒼汰悄來台拍動作片！激推中藥行必買　攜手金鐘新星韓寧打出「貓狗CP」

百座「太空玲瓏屋」被消失　驚見大咖默默在收購

台積電漲45元衝1460天價　台股嗨漲570點刷27493新高

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤不解」：一個活潑快樂的孩子沒了

Mazda CX-5、CX-30、Mazda 3新年式登場！台灣大改款CX-5預計明年見

吊車吊臂插進轎車後座！女駕駛驚魂　肇事司機：講電話沒注意

駭客稱入侵任天堂？秀大量資料夾截圖...組織近期攻擊紀錄曝光

台北溫泉季10/30登場！沖繩EISA太鼓舞祭免費看　逛50攤市集

萬里荒廢「飛碟屋」求售1680萬　鄰居現身駁靈異傳聞

花蓮救災被當面嗆「作秀」　嘻小瓜氣炸：物資我們買的

生活熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

機上叫救護車要自費？航務員揭SOP打臉

新颱風要來了？　專家：「風神」生成機率7成以上

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

花蓮縣府被爆補簽撤離造冊　居民拒簽

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

直接吃鮭魚「比魚油有效」！3大好處曝

網紅手被倒鹽巴帶入保養店　刷卡金額翻10倍

更多熱門

關鍵字：

退熱貼助眠

讀者迴響

熱門新聞

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面