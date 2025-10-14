「退熱貼助眠」爆紅！有人險失去小拇指　醫師揭原因

記者葉國吏／綜合報導

最近Threads 上流行一種「退熱貼助眠法」，有網友分享，只要在睡前將退熱貼貼在小指上，隔天起床會精神滿滿，甚至有人讚嘆效果驚人「睡得像沒了知覺！」這個特別的方式引來眾多討論與嘗試，不過每人感受不同，甚至還有人差顯失去小拇指。面對網路現象，有醫師透露其背後原理。

這項方法源自日本網友的生活小技巧，認為小指和心臟、自律神經有關。雙連新悅中醫診所的中醫師賴俊宏指出，退熱貼能讓小指末端降溫，進一步降低體表溫度，有助於促進褪黑激素分泌並激活副交感神經，幫助身體放鬆以進入睡眠。他還提到，其實涼感不必限定在小指，只要皮膚感受到涼意都可能有助於入眠。

網友們紛紛分享親身體驗，意見卻呈現兩極。有些人直呼效果驚艷：「貼完真的是一夜好眠！」還有人幽默表示：「乾脆兩隻手全貼滿，睡個天荒地老！」但也有部分人吐槽效果平平，懷疑只是心理暗示造成的結果。尤其是失眠者群體，有人認為退熱貼取代了安眠藥，但也有人表示完全沒感覺。

不過也有網友貼出小拇指因血液不流通而腫脹發紫的照片寫道「學最近脆很紅的小林退熱貼入睡法，因為沒有透氣膠帶拿OK繃來黏，想說手怎麼怪怪的 結果小妞妞變紫色的。差點失去我的小拇指。」