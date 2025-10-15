　
社會焦點 保障人權

高金素梅侄涉「圖利財團」吞噬原鄉地　恐重演花蓮堰塞湖慘劇

信義鄉代主席李國源年初才因涉貪交保，如今又遭控家族餐廳違法侵占原保地。（翻攝信義鄉公所全志堅臉書）

▲信義鄉代主席李國源年初才因涉貪交保，如今又遭控家族餐廳違法侵占原保地。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前苗栗縣長徐耀昌卸任前火速核准的溫泉飯店開發案，遭監察院認定程序違失，本刊接獲爆料，指開發案背後關鍵人物是立委高金素梅的侄子，他涉嫌透過「河川線變更」圖利財團。此外，南投縣信義鄉的原住民保留地也爆出被民代長期霸占，不僅違法經營餐廳，還興建宮廟，地方政府卻包庇縱容，讓原住民土地正義淪為笑話！

立委高金素梅（右）侄子高晉揚（左）被指控，身為泰安鄉代卻主導「河川線變更」圖利財團。（翻攝高晉揚臉書）

▲立委高金素梅（右）侄子高晉揚（左）被指控，身為泰安鄉代卻主導「河川線變更」圖利財團。

針對變更河川線圖利財團等指控，主管機關苗栗縣政府，至截稿前尚無回應。泰安鄉代高晉揚則表示，他早於106年間購買相關土地，而河川線重劃或地籍分割，是根據《河川區域劃定及變更審查要點》，需要進行勘測作業和圖籍製作，再由中央或地方主管機關（如水利署或縣市政府）進行初審，再提送審議小組審查後報請核定。

高晉陽表示，以上程序是經過中央及地方多機關依法會同辦理，所有相關程序均需符合法令辦理，豈是本人或特定人即可恣意妄為，而此一投訴爆料顯然是無證據的惡意抹黑，如有任何不法，則請依法辦理。

另外，民眾表示，信義鄉有上千筆原民土地遭違法霸佔或使用，但縣府及鄉公所都消極不處理，遭質疑背後有地方勢力介入；另信義鄉代會主席李國源要求鄉公所協助清運廚餘未果，竟在協調會上暴怒並對鄉公所人員爆粗口羞辱等指控，南投縣府表示，違章建築之查報依違章建築處理辦法由鄉公所辦理，經複勘認定，依建築法第86條等相關規定處理。

南投縣府指出，望高茶園及宇宙萬聖宮違章建築部分目前已完成查報、拆除裁處書等程序，並依規列管排拆，佔用國有土地部分業已通知相關土地管理機關。縣府皆秉持依法行政的原則，依規辦理違章建築事項。依照地方制度法規定，鄉鎮公所為地方自治團體，依法辦理地方自治事項。所詢問事項應洽詢該鄉公所。


高金素梅侄涉「圖利財團」吞噬原鄉地　恐重演花蓮堰塞湖慘劇

高金素梅姪爆圖利財團　「變更河川線」蓋飯店

高金素梅姪爆圖利財團　「變更河川線」蓋飯店

今年2月，前苗栗縣長徐耀昌遭爆卸任前火速通過泰安鄉「汶水湯元」「泰安山河境」2間溫泉飯店開發案，當地圓墩部落無法接受，抗議程序違法，並向監察院陳情。9月初，監察委員發布調查報告，指苗栗縣府確有違失之處，且當地溫泉飯店、民宿數量已飽和，若再通過開發案，恐破壞居民的生活環境。

新壽再不讓恐成全民公敵！ 房產專家：別成3輸局面

光復重生中！美國鏟子超人曝前後對比照：台灣No.1

央廣「駭客工程師」背景超驚人！　黃國昌伸手進暗網

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

