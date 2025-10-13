42歲女每天堅持3習慣　400多天「甩肉51公斤」褲子5XL減到S碼

▲衛福部彰化醫院個管師吳雅婷400多天甩肉51公斤，內臟脂肪從22下降到1。（圖／衛福部彰化醫院）

減肥只要使用對的方法，不論年齡多大都有可能成功，衛福部彰化醫院近日分享一名院內案例，42歲個管師吳雅婷在不吃藥、打針或其他偏方，只長期堅持3件事，在400多天內成功甩肉51公斤，減重帶來外貌及身形的蛻變，讓她的鄰居也忍不住驚呼「是不是吳媽還有另一個女兒沒介紹過」。

吳雅婷去年6月體重為104公斤，經過400多天的努力，她成功減到53公斤，甩肉51公斤，BMI從38.3變19.5，體脂率從42.7變15.3，腰圍從95公分減到62公分，身體年齡從69歲回到27歲，內臟脂肪從22下降到1。

吳雅婷感嘆，她從5XL的褲子一路縮小到S，能穿進UNIQLO的S碼褲子，連自己都超感動，以前她根本不逛UNIQLO的，因為根本穿不進去，想買也沒辦法，只能路過。

她也透露，自己並非第一次減重，20歲及30歲時都曾靠藥物激烈瘦身，但由於生活習慣、飲食習慣沒有改，最後又都復胖，直到去年她調換單位，必須面對民眾講預防保健、癌症防治篩檢，看著自己體重如此龐大，真的會感覺「嘴軟」，講不下去，因為很多癌症、疾病都與肥胖息息相關，加上考量隨著年紀增長，肥胖對於各器官及關節的負擔，以及對生理期及荷爾蒙的影響是真實存在的，讓她下定決心，踏上第三次的減重之旅。

她這次決定不靠任何藥品或保健品，老老實實回到健康基本功，徹底調整生活習慣，首先飲食方面「以均衡飲食及原型食物為主，避免油炸與高糖食物，水果則選擇低糖品項」，

其次是維持運動習慣，儘管她不愛運動，仍每天堅持走路1小時以上，下雨天也穿著雨衣照樣走。最後則是「補水」，許多人減肥停滯，可能與飲水不足有關，因為飲水不足會影響新陳代謝、容易感到飢餓並攝取過多熱量。她每天都會依「體重乘以40」的計算方式，喝夠足量白開水，幫助體內代謝廢物、抑制食慾。

她透露，她也曾經多次懷疑自己已年過40，身體機能及代謝都在下降，真的還有機會減重成功嗎，如今事實證明，只要有決心並持之以恆，40歲後仍能創造減重奇蹟，「如果，你還在懷疑自己行不行？還在給自己找一堆藉口？停止（懷疑）吧，做，就對了！」