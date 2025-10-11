連假爆吃後悔了！掌握「欺騙餐」5大法則　衝破關鍵停滯期

▲將欺騙餐視為一次性的享受，而不是一整天的放縱（圖／取自 bxxyon IG）

在嚴格的飲食控制與健身菜單中，「欺騙餐」就像是沙漠中的綠洲，是無數健身減肥者最期待的時刻。但欺騙餐吃對了能突破減重停滯期；吃錯了卻可能讓你前功盡棄，陷入暴食與罪惡感的惡性循環。究竟，「欺騙餐」的意義是什麼？它背後有科學根據嗎？又該如何執行，才能在享受美食的同時，不毀掉辛苦建立的成果？趕快來看看！

聰明執行欺騙餐的5大黃金法則

法則一：欺騙「餐」而非欺騙「日」(Cheat Meal, not Cheat Day)

這是最重要、也最容易被誤解的觀念。成功的欺騙餐，應該是一週中的某一「餐」，而不是一整天的「欺騙日」。一整天的無節制暴食，攝取的熱量很可能輕易就超過你一週辛苦創造的熱量赤字，讓努力付諸東流。請將它視為一次性的享受，而非無限制的放縱。

執行頻率： 建議每7到14天安排一次。如果你才剛開始減肥，可以先從每14天一次開始。

▲聰明的選擇，能讓減重效果事半功倍。（圖／取自 bxxyon IG）

法則二：最佳時機—安排在「高強度訓練」之後

什麼時候吃欺騙餐，效果最好？答案是：在你最大肌群的訓練日之後，例如：練腿日或練背日。

因為高強度的重量訓練會大量消耗肌肉中的「肝醣」。此時，你的身體處於一個「超補償」狀態，對碳水化合物和熱量的利用效率最高。這餐吃進來的熱量與碳水，會優先被引導去修補肌肉、回補肝醣，而不是囤積成脂肪。這也是為什麼許多健美選手會把欺騙餐安排在練腿日的原因。

▲長期低碳飲食會讓身體的「瘦素」下降，代謝變慢。（圖／取自 bxxyon IG）

法則三：食物選擇—優先補充「碳水化合物」，而非油脂

欺騙餐不是什麼都能狂吃！聰明的選擇，能讓效果事半功倍。

首選「高碳水、適量蛋白、低油脂」的組合，因為長期低碳飲食會讓身體的「瘦素」(Leptin) 水平下降，導致新陳代謝變慢、食慾增加，這就是所謂的「停滯期」。一餐高碳水的補充，能有效刺激瘦素分泌，像是在對身體宣告：「別擔心，沒有鬧饑荒！」從而重啟新陳代謝。

推薦壽司、義大利麵、漢堡、披薩、甚至是一碗豐盛的白米飯搭配美味的配菜，都比炸雞、麻辣鍋等高油脂的食物更適合。盡量避免 過於油膩的食物（如炸物）、含大量反式脂肪的甜點、含糖飲料等。

▲在練腿日或練背日等大肌群的訓練結束後，吃欺騙餐的效果最佳。（圖／取自 bxxyon IG）

法則四：餐前餐後的小技巧

餐前一杯水／無糖綠茶幫助增加飽足感，避免過度進食。保持細嚼慢嚥，專注品嚐每一口食物的美味，能讓你更容易感到滿足，而不是狼吞虎嚥地填飽肚子。另外最重要的就是不要吃到撐，欺騙餐的目標是滿足心理，不是挑戰胃的容量，吃到七、八分飽就該停下來。

▲搭配運動效果更顯著。（圖／取自 bxxyon IG）

法則五：最重要的心法—拋開罪惡感，享受它！

欺騙餐最大的功能之一，就是「心理上的釋放」。它讓你緊繃已久的飲食控制得以暫時鬆懈，為長期的減肥之路提供必要的心理續航力。不要帶著罪惡感去吃這一餐，把它看作是你整個減肥計畫中一個「策略性」的環節。享受當下，隔天就回歸原有的健康飲食與運動計畫。不要因為一餐的放縱，就引發後續自暴自棄的暴食行為。

▲吃對「欺騙餐」突破停滯期。（圖／取自 bxxyon IG）

