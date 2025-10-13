　
《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

▲▼文化部召開「2025全國文化機關（構）主管會報」邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流文化政策。（圖／文化部）

▲文化部召開「2025全國文化機關主管會報」，邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流文化政策。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部今（13）日於國家鐵道博物館召開「2025全國文化機關（構）主管會報」，邀集全台各縣市文化局、處首長，共同針對文化相關政策討論。其中《財劃法》修法影響也成為焦點，連江縣表示成了「犧牲品」，文化部也估算將影響9縣市預算分配「低於往年」。另針對「打擊黃牛」，桃園市也提出修法建議，期望更精準打擊大型黃牛。

文化部今日召開「2025全國文化機關（構）主管會報」，邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流包含文化幣、台灣文博會、台語家庭等政策推動情形及協力事項，期許中央、地方共同合作，打造「文化台灣」。

▲▼文化部召開「2025全國文化機關（構）主管會報」邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流文化政策。（圖／文化部）

▲文化部期許中央、地方共同合作，打造「文化台灣」。（圖／文化部）

交流互動時，《財政收支劃分法》修法後的影響，也不意外成為討論的焦點，連江縣政府文化處長吳曉雲提到，連江縣是這次財劃法修法的「犧牲者」，預算不僅沒有增加還減少，期盼文化部考量連江縣的處境提供協助。李遠回應，《財劃法》修法後補助款的分配，不僅中央預算也受到影響，對文化部來說亦是相當困擾的議題。

文化部次長徐宜君則補充，受目前計算公式影響，將有9個縣市整體預算分配可能低於往年預算，考量一般性補助款經常讓文化成為各縣市施政優先順序最後的項目，文化部仍然會持續盡力爭取，透過具競爭型精神的政策性補助，支持各縣市在文化政策上的推動，確保文化平權的落實。
 
針對演唱會黃牛票議題，桃園市政府文化局副局長唐連成提出《文化創意產業發展法》修法建議，希望裁罰標準更精準打擊具真正強烈違法性的大型黃牛，對違法性甚輕的年輕學子能網開一面。

文化部肯定桃園市針對黃牛檢舉、裁罰已率先建立內部機制，並補充人力，對於修法建議除已納入研議，在未完成修法前，文化部仍將持續加強針對青年、學生族群的宣導，並建議地方政府可依《行政罰法》相關規定，在《文創法》裁罰額度範圍內，衡酌個案事實裁處。

▲文化幣明年（2026）預計擴大13-22歲全面發放「每人1200點」。（資料照／記者林育綾攝）

而針對「文化幣」，今年首度試辦13-15歲每人600點，預估到年底有超過15億元的文化幣直接注入出版、表演藝術、視覺藝術、電影等藝文產業。文化部已提出，明年（2026）全面發放13-22歲「每人1200點文化幣」預算爭取，並獲行政院同意編列，亦即將有超過200萬青年加入藝文消費市場。

李遠表示，文化幣及配搭的青年席位等政策，讓許多青年第一次走進劇場、走進博物館或美術館，文化幣至今累積的大數據亦提供各縣市、藝文產業文化發展的重要參考，例如從至今領取率最高的嘉義縣（82%）、新北市（81%）、基隆市（80%）、彰化縣（80%）來看，即使藝文資源相對不豐的6都以外縣市，仍能透過地方政府的宣傳、辦理青年體驗活動等方式，創造高領取率。

李遠在會中也提到，今年「台灣文博會」參觀人次達65萬人次，商展總交易金額13.5億元，較去年成長12.5%。文化部規劃明（2026）年擴大辦理台灣文博會，邀請地方政府設置地方文創館，並結合文博會「策展概念」選品，透過大會整體行銷，推薦在地優質文創品，展現台灣多元文化風貌，帶動台灣文創產業的國際交流及發展。

會中也報告語言政策推動成果，李遠指出，文化部自2024年推動「台語家庭計畫」，讓語言學習回歸家庭互動，全台已設190個推廣點、逾8萬人次參與。他強調，「語言乘載文化，沒有語言，文化也就消失」，文化部將持續推動各國家語言的保存與發展。

▲▼文化部召開「2025全國文化機關（構）主管會報」邀集各縣市文化局（處）首長出席，共同交流文化政策。（圖／文化部）

▲文化部召開「2025全國文化機關（構）主管會報」，期望中央與地方攜手。（圖／文化部）

各縣市也提出藝文場館維管營運、平台資源分享、跨域整合等構想，李遠最後以「國家鐵道博物館」與「空總」全區保存為例，強調文化設施已成為「國家戰略資產」，文化部將持續協助各縣市重建文化生活圈，期待大家回到各縣市時要記得「文化可以做得事情真的很多」，中央與地方可攜手「讓文化成為國家的力量」。

《財劃法》影響9縣市文化預算下降！黃牛裁罰將研議修法更精準

