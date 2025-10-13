　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德打造「台灣之盾」　蘇紫雲：投資國防帶動經濟更降低侵台誘因

▲▼民進黨發言人吳崢與國防院戰略所長蘇紫雲今（13日）在直播節目《午青LIVE》連線。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲民進黨發言人吳崢與國防院戰略所長蘇紫雲今在直播節目《午青LIVE》連線。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德雙十國慶日宣布打造「台灣之盾T-Dome」，引起中國跳腳及質疑聲音。民進黨發言人吳崢與國防院戰略所長蘇紫雲今（13日）在直播節目《午青LIVE》連線。蘇紫雲表示，中共一直以來都喜歡偷換概念，裝鐵窗會是挑釁小偷嗎？建構完整防空系統才能有效降低中國的軍事行動，投資國防能夠確保生活方式不被改變，也帶動經濟的發展，更能夠增加國人對國防的信心，且台灣的軍事實力不容小覷，世界各國都在尋求合作機會，呼籲國人能夠大力支持。

賴清德宣布整合各級防空系統，打造「台灣之盾T-Dome」。蘇紫雲表示，概念如同棒球賽，不論內野或外野的高飛球、平飛球、滾地球都能夠防守，「台灣之盾」也是從低空到高空都能防衛的防空系統。近年中國發展各式飛彈，因此台灣也要將建構完整的自我防衛系統，可以抵銷中國的飛彈威脅，降低發動軍事突襲的誘因。

針對台灣將打造自我防空系統和提高國防預算，國台辦又出來跳腳，吳崢表示，大家對於中國的陳腔濫調早已麻痺，更有質疑台灣之盾不是不對稱作戰的言論。蘇紫雲批評，中共一直以來都喜歡偷換概念，防空系統如果是挑釁中國，那裝鐵窗是挑釁小偷嗎？另外，面對來犯的飛彈與無人機，以低成本的雷射防空系統抵禦，以不對稱成本概念打造台灣之盾。我國憲法規定國防是為維持國家生存，別被中國或部分媒體誤導。

蘇紫雲說，賴清德指出提高國防預算，這可以帶動國防產業發展，而國防經濟從歐美日各國案例來看，各式研發、採購投資的平均經濟效益高達1.8倍，換言之，投資100億可產生180億的經濟效益，不僅提供就業機會，更有技術產業的升級，最重要的外溢效果是軍用轉商用，如現代網際網路的出現，正是美國過去的軍事需求所產生。

蘇紫雲強調，此次台北航太展有15國400多家廠商共襄盛舉，大家都在尋求與台灣合作的機會，面對外來挑戰，台灣投資國防預算除了滿足自我防衛需求，確保我們目前的生活方式不被破壞，也對經濟產生動能的加乘效益，呼籲國人能夠大力支持。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國民黨主席選舉傳出中國疑似介選，國民黨主席候選人郝龍斌、藍營媒體人趙少康皆指控遭中共網軍與 AI 假訊息攻擊。民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今（13日）召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書　國安修法刻不容誤」記者會，呼籲國民黨亡羊補牢，撤回助長中國介選的惡法，不要再扯台灣後腿。

