「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

▲「中藥本草文化節」桃園首登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部主辦「中藥本草文化節」，6、7日於桃園區藝文廣場舉辦，吸引許多民眾參加。衛福部中醫藥司簡任技正蔡素玲表示，為讓全國民眾認識安全優質的中藥材，衛福部自108年起每年辦理「中藥本草文化節」，期望透過市集、手作體驗等多元活動，讓民眾了解並感受中藥的魅力。

而臺灣是對中藥材實施高度把關的國家，積極執行邊境查驗登記和上市後的中藥監測等措施，政府攜手中藥商業同業公會全國聯合會和22縣市會員，為國人提供安心且優質的中藥材。

▲如何選購合法中藥材報您知。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政表示，隨著天氣轉冷，民眾開始進補，其中少不了各種高品質的中藥材，尤其中藥藥性相對溫和，非常適合調理體質。張善政感謝衛福部中藥司把握入冬時節，舉辦中藥本草文化節巡迴活動，讓市民更加認識中藥的功效，進而找到最適合自身體質的調理方式，維護身體健康。

▲教您如何手作艾草棒。（圖／記者楊淑媛攝）

衛生局表示，「中藥本草文化節」首次於桃園舉辦，活動規劃包含藥膳排骨湯品嚐、中藥材辨識、親子手作、人篸娃娃見面會，從味覺到觸覺，讓參與民眾真正「聞得到、摸得到、吃得到、學得到」；同時透過中醫師講座分享中藥材安全辨識與日常保健，協助市民在生活中做出更健康、更安心的選擇。