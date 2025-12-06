　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

▲「中藥本草文化節」桃園首登場

▲「中藥本草文化節」桃園首登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部主辦「中藥本草文化節」，6、7日於桃園區藝文廣場舉辦，吸引許多民眾參加。衛福部中醫藥司簡任技正蔡素玲表示，為讓全國民眾認識安全優質的中藥材，衛福部自108年起每年辦理「中藥本草文化節」，期望透過市集、手作體驗等多元活動，讓民眾了解並感受中藥的魅力。

而臺灣是對中藥材實施高度把關的國家，積極執行邊境查驗登記和上市後的中藥監測等措施，政府攜手中藥商業同業公會全國聯合會和22縣市會員，為國人提供安心且優質的中藥材。

▲「中藥本草文化節」桃園首登場

▲如何選購合法中藥材報您知。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政表示，隨著天氣轉冷，民眾開始進補，其中少不了各種高品質的中藥材，尤其中藥藥性相對溫和，非常適合調理體質。張善政感謝衛福部中藥司把握入冬時節，舉辦中藥本草文化節巡迴活動，讓市民更加認識中藥的功效，進而找到最適合自身體質的調理方式，維護身體健康。

▲「中藥本草文化節」桃園首登場

▲教您如何手作艾草棒。（圖／記者楊淑媛攝）

衛生局表示，「中藥本草文化節」首次於桃園舉辦，活動規劃包含藥膳排骨湯品嚐、中藥材辨識、親子手作、人篸娃娃見面會，從味覺到觸覺，讓參與民眾真正「聞得到、摸得到、吃得到、學得到」；同時透過中醫師講座分享中藥材安全辨識與日常保健，協助市民在生活中做出更健康、更安心的選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國內性病排行洗牌！　疾管署監測資料曝
AAA完整得獎名單一次看！
嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！醫揭原理　網激動：擦了馬上好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

桃園性平好聲音K歌比賽　為高齡長者打造展現自我舞台

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓親上火線回應疑慮

2025新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

「桃食安心」嘉年華　表揚獲得食安星級評等食品業者

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

「中藥本草文化節」桃園首登場　親子手作等多元體驗認識中藥

510元喝出10萬獎金！　桃園「普發一萬百倍奉還」抽獎公布

桃園性平好聲音K歌比賽　為高齡長者打造展現自我舞台

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓親上火線回應疑慮

2025新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

「桃食安心」嘉年華　表揚獲得食安星級評等食品業者

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

輝達市值5兆！ 黃仁勳坦言仍害怕倒閉「一周工作7天」：真的很累

「中國版輝達」摩爾線程上市首日飆漲5倍　沐曦開啟申購迎來「雙星時刻」

北海岸冬季療癒一日玩法　泡黃金湯賞海景、大啖肥美海鮮

范瑋琪正面看待《歌手》翻車　反擊酸民「可以不要聽」

地方熱門新聞

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

桃園普發一萬百倍奉還抽獎　510喝出10萬獎金

神明入厝！富陽軒八卦祖師廟入火安座　信徒擲筊把好運背回家

做工行善12周年大台南總工會攜手志工修繕315戶弱勢家園

「中藥本草文化節」桃園首登場　認識中藥

桃園農產月曆、春聯免費發送　赫見網路販售

新北油飯節冠軍揭曉　侯友宜：傳承城市幸福味道

桃園性平好聲音K歌比賽　高齡長者展現自我

桃園校園隨袋徵收惹議　蘇俊賓回應疑慮

3000人湧入大埤鄉　酸菜季變身地方文化與生活實驗現場

桃食安心嘉年華　表揚食安星級評等業者

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

1500人坐滿願景園區草皮推正向數位生活陪伴比螢幕更重要

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

更多熱門

相關新聞

進口草莓甜點農藥殘留無監測機制　監察院要求衛福部、農業部檢討

進口草莓甜點農藥殘留無監測機制　監察院要求衛福部、農業部檢討

消基會去年抽驗17件市售草莓蛋糕、麵包或甜點中的草莓，有16件檢出農藥殘留，檢出品項總計43項，其中1件檢出2項不得檢出的農藥，另1件農藥殘留過量。監察院調查發現，對於進口或國產生鮮草莓，相關單位設有農藥殘留監測機制，但對進口草莓大福、草莓蛋糕等已製成即食品之草莓並沒有。但民眾於食用草莓甜點前不可能清洗其中草莓，然現行機制前端把關不足，又未能善盡後端溯源及輔導管理作為，難謂允當。監察院請衛福部及農業部確實檢討改善。

台大外籍生染肺結核　石崇良：匡列900名密切接觸者

台大外籍生染肺結核　石崇良：匡列900名密切接觸者

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

「醫師加班費免稅」拚年底上路　草案已送衛福部「明年報稅適用」

「醫師加班費免稅」拚年底上路　草案已送衛福部「明年報稅適用」

病人罹患罕病快破產　蘇一峰：1針1億公平嗎

病人罹患罕病快破產　蘇一峰：1針1億公平嗎

關鍵字：

衛福部中藥本草文化節桃園場

讀者迴響

熱門新聞

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

直擊／IU奪大獎！GD齊名得獎驚喜現身

全台第3家「島語」12/29開幕

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快訊／《信號》趙震雄宣布引退！

學長聯手男網友下藥輪暴學弟拍片！法官重判

嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！網激動：擦了馬上好

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

AAA完整得獎名單出爐！　IU抱走本屆最大獎　

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面