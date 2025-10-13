獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲「黑珍珠」空服員曾樂觀這樣回

▲長榮航空年僅30出頭歲的空服員扛病體飛完，2週後離世。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

長榮航空1名年僅34歲的空服員，9月底執勤時突感身體不適，返台後病情急轉直下，短短15天便不幸病逝。據了解，她外型亮眼、性格開朗，是同事眼中總是笑容燦爛、熱愛旅行的女孩。然而，在她病倒住院的過程中，與座艙長的訊息也隨之曝光，從「我感覺好一點了」到家屬沉痛證實離世，語氣從輕鬆樂觀到令人鼻酸的悲傷。

據悉，9月25日上午6點多，楊姓座艙長（學姐）傳訊息關心：「妳目前如何了？DC（每日班表調度單位）說妳看完醫生跟他們聯絡一下。」上午9點多，她再度詢問：「現在身體有好些了嗎？」

直到傍晚5點多，該名空服員才回覆：「機場只幫我打了一針止痛退燒（原來我有發燒，我自己不知道），然後幫我轉診到新北某醫院風濕科。醫師覺得是一個叫史迪爾氏症的類風濕免疫疾病，正式抽血X光要下禮拜才知道，目前先吃藥控制，如果去看急診要有住院的準備，但我感覺有好一點了，謝謝學姐關心，有聯絡DC了，沒什麼事，只是要我拿收據。」

她的語氣輕鬆樂觀，甚至在病痛中仍主動報平安。座艙長也回覆：「那就好，疾病來得太快要好好休養，我住XX，有需要可以聯絡我。」

10月1日，座艙長再度傳訊問候：「妳目前如何了？回來上班了嗎？」空服員則回：「還沒，還要繼續做檢查，還查不出來原因。」

雙方在對話中討論可能的病因，包含風濕性關節炎或免疫系統疾病。即使病情未明，她的回應依舊冷靜樂觀，讓人難以想像病情正悄悄惡化。

返台住院期間，她的狀況急轉直下。到了10月10日前，對話的另一端已不再是她本人，而是家屬。家屬訊息，表示情況不樂觀，並說自己已從國外趕回台灣陪伴。座艙長詢問是否能前往探視，對方允許，並透露她已住進加護病房。當座艙長確認情況時，家屬沉痛表示，她已昏迷多日，醫生甚至提醒，有想探望的人應該儘快。

座艙長難以置信，她回想起，對方曾說自己熱愛旅行、喜歡四處跑，她「真的很漂亮」，同事們都叫她「黑珍珠」。家屬則無奈回應，人生無法預料，器官與神經系統都已嚴重受損，也表示如果其他朋友想來探視，可以事先告知。

在最後一則訊息中，家屬留下簡短卻沉重的話：「不用再安排什麼，謝謝大家這段時間對她的關心，大家有心了，感謝。」短短幾句話，字字都透著無力與不捨，也為這段對話畫下了令人鼻酸的句點。

對此，遭點名的座艙長也發出7點聲明，還原事發經過。她指出，當趟去程時就曾注意到這位組員在吃藥，便主動上前關心，並提醒對方回飯店後好好休息。她強調，當時組員並未提出在外站就醫的需求，回程時也未要求以PNC（乘客身分返台）或啟用衛星醫療系統。

座艙長強調，事發後她也持續關心組員狀況，對於外界指控「冷處理」一事感到相當沉重，並表示會保留法律追訴權。