生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「超百搭1單品」她曝下身照超狼狽　一票妹子秒懂：不敢再穿了

▲▼ 寬褲,長腿, 。（圖／記者張嘉晏攝）

▲原PO進廁所必捲褲管，引爆一票人共鳴。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

寬褲是很多女生都會入手的百搭單品！不過一名女網友直呼，穿寬褲最怕去公廁，必須把褲管捲起來，才不會沾到別人的排泄物。文章引發近2萬人討論，「完全懂，寬褲超怕碰到尿」、「醜一點總比沾到尿好」；甚至女上班族哀號，公司是蹲式廁所，「再也不敢穿寬褲上班」。

一名女網友在Threads曝兩張照片，是她在公廁裡面的下半身畫面，共通點是褲管都撩到大腿的高度。原PO進一步笑問，「我進廁所第一件事就是把褲管捲起來，有人懂嗎？」

文章曝光後，網友也直呼，超怕褲管碰到地上的髒污，把自己搞得超狼狽，「完全懂，尤其是寬褲，很怕拖到地板的尿液...重點還不是自己的」、「超怕沾到別人的尿」、「我超級討厭褲子碰到地板，所以每件褲子我都會去改長度，進廁所絕對捲褲管」、「超怕！基本上我出門都不上廁所」、「+1，醜一點總比沾到尿好...以前高中的經驗，只能脫下洗褲管」、「排隊時就開始捲了，進去廁所後內褲還必須把外褲捲起來，才不會滑落」、「新工作地方的廁所只有蹲式，再也沒有穿過寬褲上班了」。

不少妹子則熱心分享，「我都穿長襪，進廁所前就把褲管都塞進襪子裡，很方便」、「我都準備兩條髮圈綁褲管，這樣真的比較安心」、「我都反折褲頭，比捲褲管還不易掉下來」、「試試看我的方法！褲管撩到膝蓋、脫下褲子，鬆緊帶可以把下面褲管收起來就不會掉了」。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

喊話吳東亮快來談！　李四川：解約補償金「輝達願概括承受」
獨／34歲長榮空姐病逝　生前與座艙長對話曝光
長榮空姐抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法今年被罰288萬
快訊／PLG新隊伍！　全員正式亮相
快訊／18歲女大生校內4樓墜落！掛2樓安全網
稀土風暴一次看懂！中國握全球90％加工　從晶片到飛彈全受衝擊
新壽開70億？議員憂天價解約金　李四川：北市提大概5億到8億
大改款TOYOTA Corolla來了！　外觀大整容

寬褲公廁蹲式廁所捲起來沾到尿排泄物

