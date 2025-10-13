何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

▲民進黨副秘書長何博文被控侵害著作財產權案件，因超過追訴權時效，獲檢察官不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨副秘書長何博文的法學碩士論文因涉嫌抄襲，被淡江大學學倫會撤銷學位，被抄襲的另一份論文作者看到新聞後，控告何博文涉嫌違反《著作權法》。台北地檢署調查認為，何博文的論文是在2004年6月發表，至今已經超過20年，而侵害著作財產權的追訴權時效只有10年，因此以時效完成為由，處分不起訴何博文。

何博文在2023年參選新北市第一選區立委時，遭踢爆在淡江大學中國大陸研究所碩士班(文化教育組)發表的論文中，有高達58%的內容與其他2本碩士論文高度相似，經國民黨發言人楊智伃提出檢舉後，淡江大學國際事務學院進行專案調查，並在同年12月由教務處審議會決議，認為何博文違反學術倫理屬實，撤銷法學碩士學位。

何博文論文抄襲事件告一段落後，在1993年發表「中共人民代表大會制度改革之研究」碩士論文的作者張淳翔認為，何博文的「中國大陸人民代表大會制度改革之研究」內容中，包含研究動機與目的、研究方法與縣智、論文摘要等涉嫌重置、抄襲，違反《著作權法》。

但檢察官認為，何博文被控的非意圖營利重製罪，是最重本刑3年以下徒刑，依法追訴權時效是10年，從何博文的論文發表的2004年6月起算，時效到2014年6月，但張淳翔到2024年6月才到警局提告，因此依法處分不起訴。