一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

▲大陸「槍手」用AI代寫論文。（圖／翻攝央視財經，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

人工智慧（AI）出現之後，能提高許多工作的效率。不過大陸有論文代寫公司，竟然把AI用在灰色產業鏈上。有高產的代寫「槍手」表示，他們熟悉使用AI工具和資料庫，一天就能完成三十多篇論文，讓原本用來檢驗研究成果的文章，變成被廉價批發出售的商品。

央視《財經調查》披露，有個別企業公開大肆招聘所謂「撰稿」人員，為有需求的研究生有償代寫，只要付費，就能大量生產假文章、假論文，甚至形成了一條灰色生意鏈條。

曾擔任「學術文案撰寫專員」的小劉表示，他的實際工作就是在網上代寫文章、論文。在「代寫」過程中，他可以使用各類AI軟體，只需要在對話框輸入文章或論文所屬專業、主題、關鍵詞以及一些基礎性要求，便能在短時間內生成出內容看似詳實的初稿。

▼代寫論文服務充斥各平台。

除了生成初稿，不同類型的AI軟體還能輔助完成邏輯架構的搭建、語言潤色等工作。小劉僅工作了一周，就完成了三十多篇各個學歷層次、工作內容的文章和論文。

記者發現，小劉先前所在的論文代寫企業，透過在知名電商平台開設店鋪，以「論文查重」為名義，大量銷售論文代寫服務，年銷量已超過四萬單，其後將訂單轉包給小劉所在的這類「寫手」。

調查發現，這類公司普遍採用「組稿+AI」的模式實現論文量產。另一家代寫公司的主管稱，此模式操作簡單、無需深度人工介入，代寫效率高，員工靠「走量」賺錢。

另一家代寫公司的沈主管坦言，公司員工之所以一天能寫三十篇論文，就是因為能熟練使用AI工具和資料庫，只需將數據填入模板並簡單潤色即可成文。但記者也在相關公司電腦上發現，同一寫手竟然能完成從「法學」、「學前教育」到「計算機（電腦）應用與技術」等多個毫不相關學科的論文，專業跨度驚人。

▼一位寫手可用AI寫出不同領域論文。

報導指，這些代寫公司普遍在社群平台、二手交易平台上招攬生意，聲稱提供「一對一輔導」，向客戶的報價動輒上萬元（人民幣，下同），還強調可以「全程服務包通過」。

然而，當記者臥底進入寫手接單群組後發現，這些宣稱由專業老師代寫的高品質文章論文，在群裡僅僅標價幾百元。本應是檢驗學習成果、知識水準，需要查閱各種資料完成的文章論文，正在寫手群裡以極其低廉的價格出售。

▼寫手酬勞極低。