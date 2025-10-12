高雄特搜2度前進花蓮光復！18人3犬地毯式搜索　飛手協尋失聯者

▲高雄特搜隊2度前進花蓮光復救災 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

花蓮馬太鞍堰塞湖潰堤，造成光復鄉灌進大量淤泥，災情已邁入第19天。高雄市消防局今（12）日再度派遣人力、裝備與搜救犬前往災區救援，盼能強化救援能量，協尋失聯民眾。

光復鄉發生災情發生，高雄市消防特搜即於第一時間出動17輛救災救護車、45名搜救人員以及5隻搜救犬及相關救援裝備前往支援。在積水和泥流等惡劣環境下，運用無人機勘查、搜救犬逐戶清查，協助救出或安置5位民眾、4隻犬隻，撤離33人前往避難，並進行36人次醫療處置。

▲光復災區狗狗168被特搜隊員收編。（圖／Threads@nanapan66提供）



其中一件廣為流傳的美談，當時高雄搜救隊員正在佛祖街進行搜救，突然有一隻棕色狗狗緊跟在後，搜救隊員便將牠抱上車帶往救助站，並暫時取名為「168」。「168」被洗去一身泥濘後，隊員到救助站關心，「168」立刻搖尾巴撒嬌討摸摸，只黏救他的隊員。該名隊員幾經思考後，決定收編「168」，帶回高雄後已改名為「Moka」，讓大票網友相當感動，直呼「Moka爭取到自己的幸福」。

由於災區仍需無人機、搜救犬、重機具等救援能量，高雄市消防局今日展開第2波支援行動，此次共出動 5 部救災車輛、18 名救災人員（含 7 名消防人員與 11 名義勇消防人員）、5 架無人機、3 隻搜救犬及 1 部挖土機前往災區，協助現場搜救及失聯民眾協尋任務。

▲高雄特搜此次出勤將執行地毯式搜索、空拍協尋失聯者。（圖／記者許宥孺翻攝）



消防局指出，出勤團隊除符合國際輕型救援隊需具備的管理、搜索、救援、醫療及後勤五大基本行動能力外，也派遣 3 隻受過專業訓練的搜救犬將進行地毯式搜索，強化地面搜救能量。另由具備重機具操作專業背景的營建義消操作挖土機，與消防搜救人員通力合作，執行大型障礙物清除及地形開挖搜尋任務，加速搜救進程。

同時也出動無人機義消分隊，由分隊長率領具備專業操作證照的飛手參與，運用空拍影像進行地形勘查與失蹤者搜尋，提供第一線搜救團隊即時資訊。整體團隊分工明確，充分發揮專業與協作精神，全面提升災害應變效率。