社會 社會焦點 保障人權

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

警方表示，野裸族在公共場所裸露、猥褻並散布不雅影像的行為已違法，將加強查緝。（台北市警局提供）

▲警方表示，野裸族在公共場所裸露、猥褻並散布不雅影像的行為已違法，將加強查緝。（台北市警局提供）

圖文／鏡週刊

3年前，特斯拉創辦人馬斯克以美金440億元的天價，收購了社群平台推特（Twitter）並改名為X後，在台灣的活躍用戶數也持續成長，截至今年已突破450萬人，其中近8成用戶的年齡層介於18歲到44歲間，但X不僅審查寬鬆，還提供觸擊率高的用戶賺取收益，所以導致平台內充斥各類禁忌、獵奇內容，因此也爆發不少爭議。

一名X的長期用戶Ａ小姐向本刊投訴表示，平台之前就曾被女性裸拍族攻占，未成年用戶隨便都能滑到女子露點照，經媒體揭露亂象後才稍有改善；不料，近2個月來，開始流行男子在公共場所全裸、自慰的影片，相關貼文從8月份開始就如雨後春筍般冒出，並被標註為「野裸族」，也因野裸音似英文的「Yellow」，所以網友也都戲稱這群野裸族為「網黃」。

另名網黃小楊在新竹火車站地下道拍攝野裸影片，一旁躺著多名正在休息的遊民。（翻攝自Ｘ）

▲另名網黃小楊在新竹火車站地下道拍攝野裸影片，一旁躺著多名正在休息的遊民。（翻攝自Ｘ）

A小姐指出，野裸的主角幾乎都是年輕男子，影片內容則相當露骨、色情，她向本刊出示社群平台上一則最新的野裸影片，只見一名赤裸僅穿白襪的年輕男子，在燈光明亮的室內跪地自慰，不僅臉部未打上馬賽克遮掩，po文上還標註捷運站出口、白襪、體育生等當成關鍵字，約1分鐘的影片結束前，還可清楚看到地上遺留幾滴精液漬，囂張行徑令人咋舌。

男子挑戰在超商內全裸自拍，並將照片上傳Ｘ賺取流量。（翻攝自Ｘ）

▲男子挑戰在超商內全裸自拍，並將照片上傳Ｘ賺取流量。（翻攝自Ｘ）

男子在捷運站出口前跪地全裸自慰，還拍攝影片上傳，誇張行徑引來民眾投訴。（翻攝自Ｘ）

▲男子在捷運站出口前跪地全裸自慰，還拍攝影片上傳，誇張行徑引來民眾投訴。（翻攝自Ｘ）

更令A小姐氣憤的是，她從影片背景的手扶梯認出，影片拍攝地點就在捷運南京復興站內，因為男子跪地處是她每天上下班必經出口，於是截圖向北捷公司檢舉，但北捷卻回函稱「拍攝地點非屬捷運車站管轄地點」，讓A小姐痛批：「北捷根本是推卸責任，該名男子拍片期間都沒被人發現，顯見該處就是捷運站內的治安死角，若乘客不巧撞見，甚至被攻擊的話，北捷不用負責嗎？」

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


野裸歪風亂全台2／專挑人多處拍片求刺激　「擼管」歪風吹進校園學生賺黃錢
野裸歪風亂全台3／野裸撈金亂象越燒越烈　精神科醫師揭公然暴露扭曲心理

10/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

