生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送「該不該送上樓」惹議！網嘆「勞力辛苦錢」：應設樓層費

有不少網友認為，若要求外送員上樓送餐，應收取「爬樓費」。（示意圖／CTWANT資料照）

▲不少網友認為，若要求外送員上樓送餐，應收取「爬樓費」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日前有民眾叫外送時備註「要送到樓上」，但外送員認為「沒義務送上樓」，因此發生糾紛，更叫來警方協調。對此，就有網友好奇「外送員到底應不應該送上樓？」引發兩派論戰。

這名網友在PTT以「外送應不應該送上樓？」為題發文，表示過去他在日本叫外送，無論是店家親自送還是外送平台，餐點都是直接送到門口，不過日本高樓層基本上都有電梯，低樓層好像只有1、2樓的可能會沒有電梯。

原PO說到，反觀台灣，許多老公寓沒有電梯，外送員若要上樓，常常得爬3至6樓，因此外送大多是不送上樓的，只會放在警衛室、1樓，也較常聽到「外送員拒送上樓」的情形，若有願意送的，都是好心外送員。

對此，原PO也好奇詢問，「這是國情不同嗎？外送員到底應不應該送上樓呢？大家怎麼看？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「沒爬樓費，為什麼要送上樓」、「沒電梯不要送上樓」、「爬樓梯加錢就好啦」、「送上樓可以啊，給小費」、「應該要上樓費，1樓+20」、「有電梯就應該，沒電梯可以討論」、「這種勞力辛苦錢，我通常都會大方一點，給小費」。

也有人指出，「我住3樓，一直都有送上來欸，也沒被靠X過」、「外送員不爽的是系統都不給樓層指示」、「不應該啊，瓦斯上樓要不要錢？家具上樓要不要錢？」、「宅配也沒送上樓，憑什麼外送要上樓」、「熊貓要Uber不用，所以要上樓要訂熊貓」、「熊貓承攬條款裡面就寫5樓以下要送上樓」、「他不送，你負評之外也不能怎樣」、「我要下樓我就去巷口買就好了啊，我就是懶才叫外賣」。

